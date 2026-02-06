Защо морските пехотинци поставят ракети „Червен вълк“ на своите хеликоптери Viper?

„Червеният вълк“ има ефективен обсег от над 200 мили, което дава на морската пехота по-голяма гъвкавост в операциите ѝ в Индо-Тихоокеанския регион.

Хеликоптерите Bell AH-1Z Viper на морската пехота на САЩ ще бъдат оборудвани със системата за въздушно изстрелване „Червеният вълк“, разработена от L3Harris Technologies. Компанията обяви, че е била избрана от Командването на военноморските въздушни системи на САЩ да „разработва, тества и произвежда“ машините „Червеният вълк“ за програмата за прецизни атакуващи боеприпаси (PASM) на морската пехота.

„Системите „Червеният вълк“ на L3Harris ще запълнят празнина в съвременната война с възможности за прецизни оръжия с голям обсег“, се казва в изявление на компанията. Изпълнителят на отбранителната компания получи договор на стойност 86,2 милиона долара за доставка на неопределен брой оръжия „Червеният вълк“ до края на фискалната 2027 година (FY27), пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Какво точно представлява системата „Червеният вълк“?

Програмата PASM се стреми да предостави на Корпуса на морската пехота на САЩ прецизно оръжие с близък обсег и по-голям обсег, което би могло „да осигури разнообразни ефекти (кинетични или некинетични) от самолети AH-1Z в сухопътни и морски условия“.

Системата „Червен вълк“ беше избрана след 52 успешни изстрелвания на полети с оръжия за действие, включително тест на ниска височина, проведен от ротокрил самолет AH-1Z Viper на морската пехота на САЩ.

„Горди сме да си партнираме с L3Harris Technologies, за да доставим система, която ще осигури решаващо предимство на пилотите на морската пехота и ще подкрепи техните мисии по целия свят“, каза контраадмирал Тони Роси, който ръководи Изпълнителния офис на програмата за безпилотна авиация и ударни оръжия (PEO (U&W)).

L3Harris описва „Червения вълк“ като „кинетично превозно средство за прецизни удари на далечни разстояния“, а не просто като ракета, въпреки че ефективно функционира като такава. Предназначен е да си партнира със сродна система „Зелен вълк“, която осигурява поддръжка за електронна война.

Платформата е разработена, за да разшири обхвата на оръжия, изстрелвани от въздуха, до доказани разстояния, надвишаващи 200 морски мили, когато са изстреляни от платформа за вертикално излитане и кацане. Това е по-голямо от „едноцифрения обхват“ на съществуващите ракети за изстрелване на ракети. Тя осигурява комуникация отвъд визуалната линия на видимост и автономни атаки над хоризонта, което би увеличило броя на самолетите, налични за ударни мисии.

„Последните конфликти и нахлувания във въздушното пространство на НАТО, особено с увеличеното използване на масово произвеждани дронове, демонстрират спешната нужда от рентабилни алтернативи на изящните боеприпаси“, обясни Кристофър Кубасик, председател и главен изпълнителен директор на L3Harris. „Нашата доказана система „Червен вълк“ може да осигури достъпна маса за арсенала от съвременни боеприпаси на морските пехотинци в рамките на сроковете, очертани от американските власти, за да подпомогне най-смъртоносната бойна сила в света.“

„Червеният вълк“ беше въведен в експлоатация чрез програмата за далекобойни усъвършенствани ракети на Министерството на военноморските сили и програмата за ускоряване на отбранителните иновации. Летателните тестове на системата за изстрелвани ефекти започнаха през 2020 г. и тя беше успешно използвана както на пилотирани, така и на безпилотни самолети с фиксирано крило и роторни самолети, както и на наземни платформи.

Създадена от сливането на L3 Technologies и Harris Corporation през юни 2019 г., L3Harris Technologies сега е шестият по големина изпълнител в отбраната в Съединените щати. Седалището ѝ е в Мелбърн, Флорида.

Възлагането на договора за „Червения вълк“ е част от засиления фокус на морската пехота на САЩ върху операциите в Индо-Тихоокеанския регион – част от пренасочването им от наземни към амфибийни операции. Очаква се новата система да увеличи възможностите на Bell AH-1Z Viper, основната атакуваща система на службата. хеликоптер.

Морската пехота на САЩ разполага с приблизително 189 самолета Viper, като последният самолет е доставен през ноември 2022 г. Viper замени по-стария AH-1W Super Cobra за атака, въоръжен ескорт и близка въздушна поддръжка, като част от плана на Морската пехота „Проектиране на сили 2030“.