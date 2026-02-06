Ник Джонас с изповед: Дъщеря ми беше лилава, когато се роди

Ник Джонас си припомни за здравословните проблеми на дъщеря си при раждането ѝ преди 4 години. 33-годишният певец и 43-годишната Приянка Чопра се сдобиха с дъщеря Малти Мари през януари 2022 г. Тя беше износена от сурогатна майка.

Но момиченцето е трябвало да се роди чак през април.

"Тя дойде на света при много напрегнати обстоятелства. Очаквахме я да се появи през април онази година и получихме обаждане, че ще бъде по-скоро", разказа той в подкаста "On Purpose".

Изпълнителят си спомня, че дъщеря му е била лилава, когато се е родила.

"Тя беше родена чрез сурогатна майка. Стигнахме в болницата и тя излезе. Тя беше 0, 765 кг. и основно - лилава", каза още звездата.

Малти прекара почти 100 дни в неонатално интензивно отделение.

