13 знака, че той няма да ви уважава като партньорка

Когато се влюбим, когато имаме интерес към даден мъж, съвсем нормално е да искаме да задълбочим взаимоотношенията си. Някои флиртове продължават твърде дълго. Толкова, че ни объркват, карат ни да се съмняваме, че сме на прав път. Но поведението на един мъж още в началото често показва дали той реално ще ви цени и уважава като партньорка или не.

Има реални знаци, че той няма да ви оцени истински. Знаци, които често се пренебрегват, защото ние жените вярваме, че мъжът ще се промени.

Ето какво подсказва, че той няма да ви уважава, ако преминете в любовна връзка.

Той е непостоянен и трудно предсказуем

Днес проявява интерес, пише, търси ви, а след това изчезва с дни без обяснение. Това поведение показва, че харесва вниманието и флирта, но не е готов да бъде последователен и ангажиран с една жена или конкретно с вас.

Вие сте тази, която винаги прави първата крачка

Ако разговорите, срещите и поддържането на контакт зависят основно от вас, това е знак, че балансът липсва. Мъж, който ще ви цени като партньорка, няма да ви остави да влагате повече усилия от него.

