Игнорирайте го... Как елитът утешаваше Джефри Епстийн за престъпленията му

След смъртта на Джефри Епстийн редица влиятелни хора, свързани с него, настояват, че не са знаели истинската същност на престъпленията му. Много от тях са издали внимателно формулирани изявления за съжаление.

Но частна кореспонденция, публикувана наскоро в правителствени съобщения и изтичане на имейли, разказва различна история.

Някои видни хора в политиката, бизнеса и академичните среди не само поддържали връзки с Епстийн след осъждането му през 2008 г. за склоняване на непълнолетна към проституция. Те активно го утешавали, представяли го за жертва и в някои случаи предлагали съвети как да се реабилитира образът му, пише WSJ.

През февруари 2019 г. - дълго след като Вирджиния Джуфре публично обяви обвиненията си в трафик на хора за сексуална експлоатация, а разследвания на вестници насочиха вниманието към дейността на Епстийн - политическият активист и професор Ноам Чомски изпратил съобщение на Епстийн.

Пет месеца по-късно Епстийн беше арестуван по федерални обвинения в трафик на хора за сексуална експлоатация.

Чомски, сега на 97 години, едва ли е бил единственият известен сътрудник, който лично е утешавал Епстийн или му е давал съвети за реабилитирането на публичния му имидж. Посланията им обаче бяха скрити до неотдавнашното публикуване на досиетата на ФБР по случая с Епстийн и други разкрития на документи миналата година.

Месеци след ареста на Епстийн през 2006 г. в Палм Бийч по обвинения в незаконни сексуални действия с непълнолетно лице, Епстийн получава имейл, подписан от Стенли Потингер, адвокат от Ню Йорк и бивш помощник главен прокурор по граждански права при президентите Ричард Никсън и Джералд Форд.

Той казал на Епстийн, че ситуацията ще отмине и че очаква с нетърпение да „чуе забавната страна на това нещо“.

До 2007 г. полицията в Палм Бийч е изградила подробно дело, документиращо малтретирането на десетки непълнолетни момичета от страна на Епстийн. И все пак, когато той се призна за виновен и беше изправен пред присъда, няколко от неговите сътрудници писаха, за да изразят солидарност.

През януари 2008 г. Стивън Кослин, тогавашен ръководител на катедрата по психология в Харвард, чиито изследвания са получили 200 000 долара дарения от Епстийн между 1998 и 2002 г., му пожелава всичко най-добро за рождения му ден:

„Нека следващата година бъде безкрайно по-добра от предишната.“

До юни, когато Кослин му пише, за да го информира за новата си работа, Епстийн отговаря, че „за съжаление затворът започва в понеделник“. Други имейли показват, че Кослин по-късно работи с Епстийн по изготвянето на сценарии за репортери, за да помогне за възстановяването на публичния имидж на Епстийн. Кослин не отговаря веднага на исканията за коментар.

Питър Манделсън, тогава европейски комисар по търговията, пише на Епстийн през юни 2008 г.:

„Мисля, че светът, както ти, така и аз, се чувстваме безнадеждно и бесни от случилото се“, казва той на осъдения сексуален престъпник. „Това просто не може да се случи във Великобритания.“

Връзката на Манделсън с Епстийн е отишла дори по-далеч от емоционалната подкрепа

Той изглежда е препращал поверителна правителствена информация, включително предварително уведомление за спасителен план от Европейския съюз и подробности за оставката на тогавашния премиер Гордън Браун.

През лятото на 2008 г. Епстийн започва да излежава присъдата си в затвора в окръг Палм Бийч. През юни Джес Стейли, ръководител на частната банка на JPMorgan Chase, пише: „Надявам се, че се държиш.“ Епстийн отговаря на следващия ден със съвети за кариера. До септември Стейли пише:

„Липсваш ми.“ И след това: „Надявам се да запазиш острова. Всички ние може да се наложи да живеем там.“

Епстийн е освободен през юли 2009 г., след като е излежал около 13 месеца. Той се завръща в Ню Йорк, регистриран като сексуален престъпник.

Джуфри продължила да обвинява Епщайн, че я е продавал на мъже, включително на принца, който беше лишен от кралските си титли миналата година на фона на нови разкрития за връзките му с Епстийн. Бившият член на кралското семейство отрекъл обвиненията в злоупотреба и не отговорил на исканията за коментар.

През март 2011 г. Фейт Кейтс, собственик на агенция за модели, също написала писмо до Епстийн.

„Знам, че не вярваш на това, но аз наистина те обичам като брат... и ми е толкова тъжно, че това се случва“, каза тя. Кейтс също така посъветва Епщайн да „се скроми и да мълчи“ и очерни онези, които са се дистанцирали от него.

Дейвид Шоен, адвокат, който по-късно ще бъде един от адвокатите по импийчмънт на президента Тръмп, пише на Епстийн през 2011 г., след като вижда статия във вестник за Епщайн и принц Андрю.

До 2013 г. Епстийн работеше агресивно за възстановяване на репутацията си и поддържане на социалната си мрежа. Журналистът Майкъл Волф, в дълга бележка от август 2013 г. до Епстийн, предложи анализ на рисковете и възможностите от връзката на Епщайн с Бил Гейтс и предложи да се напише съчувствен профил.

През февруари 2019 г. Епстийн получи съобщението от Чомски, който също написа: „Видях ужасния начин, по който се отнасят с вас в пресата и обществеността. Болезнено е да се каже, но мисля, че най-добрият начин да се продължи е да се игнорира.“

През април 2019 г. Епстийн е казал на Банън, че християните, с които се е срещал, са обезпокоени от това, че медиите го представят като „отвъд изкуплението“. Банън е отговорил, че трябва да се противопоставят на наратива за Епщайн като трафикант на деца, но е признал трудността:

„Не можеш да изкупиш неизкупимото – ти си много неща – което ще покажем – но ти НЕ си това.“

Четири месеца по-късно Епстийн е арестуван по федерални обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Той умира в килията си през август 2019 г., след като съдебен лекар от Ню Йорк го определя като самоубийство.