Кои са най-чувствителните зодии?

Има някои хора, които просто са по-чувствителни от други. Такива са по природа - емоционални, приемат нещата по-тежко, уязвими са, премислят всичко, лесно биват наранени. Ето кои са те, според "Times Of India".

Рак

Раците са управлявани от Луната, което значи, че в тях има много различни емоции, които често взимат връх, а освен това са със силна интуиция. Усещат и най-малките промени, вибрации, улавят настроенията. Eмпати и състрадателни са. Просто приемат всичко навътре, всяко нещо може да ги разстрои и да промени настроението им. Губят се в чувствата и емоциите на другите, доста уязвими са.

Скорпион

Те също са водни зодии, които са много чувствителни и емоционални. Скорпионите са управлявани от Марс - това значи, че са страстни, постоянно усещат емоционално напрежение, чувствителни и уязвими са. На външен вид са устойчиви, но крият колко ги боли всъщност и колко тежко изживяват всичко. Едвам преживяват предателства. Реагират емоционално. Но имат силна интуиция, усещат кога някой лъже и какви са скритите му мотиви.

