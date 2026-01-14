Защо Путин все още предпочита войната?

По време на Студената война малцина висши съветски служители разбираха динамиката на отношенията на Съветския съюз със Запада, както Валентин Фалин. Дипломат и съветник на няколко съветски лидери, Фалин изигра ключова роля за подобряване на отношенията между Съветите и Западна Германия в началото на 70-те години на миналия век. Това беше част от разведряването, което кулминира в Хелзинкските споразумения – пробивното споразумение, което най-накрая, 30 години след края на Втората световна война, стабилизира отношенията между Западния алианс и съветския блок. Оглеждайки се назад към преживяванията си, Фалин пише, че „конфронтацията не е съдба, а избор“. Според него, в глобалния сблъсък между суперсили конфронтацията се случва, защото едната или двете страни избират да се бият; разведряването се случва, защото те избират да не се бият. Във всеки случай, според него, случилото се е резултат от абсолютно съзнателно решение от страна на съответните лидери, пише Foreign Affairs.

За Русия историята на 2025 г. беше сближаване със Съединените щати по отношение на по-широка геополитическа стратегия, а не по отношение на прекратяване на войната. Путин успя да имитира преговори и да обърне значението им с главата надолу: всички основни събития през годината - срещата в Анкъридж, телефонните разговори с Тръмп, политическият туризъм на специалния пратеник на САЩ Стивън Уиткоф - изглеждаха като преговори наобратно. Първо идват червените килими и големите думи, а не дискусиите за нещо смислено. Този подход позволи на Кремъл да поддържа интензивността на военните действия, като същевременно запазва Тръмп като партньор.

В Украйна Путин казва, че не се бори за територия, а защитава руския народ. Но една от ключовите фрази във военната пропаганда на Кремъл е „освобождаване на територии“. Вече е ясно, че Путин измерва властта си както в сфери на влияние, така и в територии под негов контрол: ако меката сила не постигне желаните резултати, тогава се намесва военната сила. Доктрината на Путин възкреси старото мислене от деветнадесети и началото на двадесети век, според което силата на държавите се измерва предимно по отношение на територията и смъртоносните оръжейни системи. Но изглежда, че Путин не е единственият.

Операцията на САЩ във Венецуела донякъде усложнява новата доктрина на Путин.

Но има и друг проблем: доктрината на Путин е и сянка, макар и бледа, на доктрината за външна политика от късната съветска епоха, според която една свръхсила трябва да упражнява интереси в Азия, Африка и Латинска Америка. Венецуела в този смисъл беше зона от интерес за Кремъл. И изведнъж друга свръхсила я завладя. Това е поражение за Путин. Това не означава, че Русия ще прекрати псевдопреговорите за войната в Украйна или ще отхвърли Съединените щати като свой посредник.

Към момента безмилостната милитаризация на икономиката е изкривила основите на руската икономика. През цялата 2025 г. промишленото производство и БВП стагнираха. И тази стагнация – като среден показател за цялата икономика – е станала възможна единствено благодарение на продължаващия растеж на отбранителния и военния сектор, като например производството на готови метални изделия, електроника и оптика. Въпреки че стимулиращият ефект от разходите по време на войната отслабва, инфлацията остава постоянно висока.Освен това много руски икономисти предупреждават, че увеличаването на ставката на данъка върху добавената стойност може да има само краткосрочен ефект върху приходите: високите данъци потискат икономическата активност и намаляват покупателната способност на потребителите, тласкайки повече руснаци към сивата икономика.

Путин и неговият външен министър Сергей Лавров могат да настояват колкото си искат, че страната не е изолирана от света и е в отличен контакт с „глобалното мнозинство“. Но икономическите данни са недвусмислени. През 2021 г., последната година преди началото на войната, преките чуждестранни инвестиции в Русия са били на стойност над 40 милиарда долара; три години по-късно те са се свили до 3 милиарда долара – срив от над 90 процента.

Руските власти вече не се срамуват да заявят, че се нуждаят от пари специално за войната.

Преди петролът можеше да реши икономическите проблеми на Русия и да осигури доходи за държавата; сега хората са се превърнали в новия петрол. Кремъл приема, че щом руснаците са се адаптирали към войната, те ще се адаптират и към стагнацията и ще стегнат коланите, за да може страната да постигне победа. Това се превърна в много неблагоприятна версия на обществения договор, който е подкрепял режима на Путин през всичките тези години.

Руснаците са се адаптирали към ограниченията, репресиите и цензурата.

Междувременно Кремъл се опита да затегне още повече информационните и комуникационните потоци. През последните месеци той наложи нови ограничения на WhatsApp, Telegram и VPN мрежи и агресивно принуди руснаците да преминат към държавното приложение за съобщения Max, моделирано по китайския WeChat. Подобни стъпки са добър барометър за преминаването на Кремъл от авторитаризъм към тоталитаризъм. Роскомнадзор, органът, който регулира дигиталната и медийната сфера, понякога изглеждаше по-заплашителен от силите за сигурност. Много хора се предават и започват да използват Max; въпреки това, често срещана стратегия е да се инсталира контролираното от държавата приложение, за да се умилостиви правителството, като същевременно се продължава да се използват познатите месинджъри в ежедневието.

Кремъл изгражда въображаема империя – макар и не много успешно, като се има предвид, че е ясно, че Русия на Путин няма меката сила, за да счита Южен Кавказ и Централна Азия за свои. Но Русия е местният хегемон и Путин знае, че трябва да се конкурира с Тръмп за влияние в петте централноазиатски страни.

Русия изнася хаос, но същото прави и Съединените щати на Тръмп, и то с не по-малка енергия. Започна нов кръг в борбата за сфери на влияние, като всички основни партии едновременно се отказват от евроцентричната политика. Разликата от класическата Студена война е, че все още не са установени нови правила, които да определят баланса на силите и интересите. Освен това, играч, по-могъщ от Русия на Путин – Китай на Си Дзинпин – сега има специална роля. В тази нова игра личният фактор, фигурите на Тръмп, Путин и Си, станаха доминиращи. Световният ред не може да ги ограничи.

Да се ​​върнем към съветския дипломат Фалин: конфронтацията не е съдба, а избор. Мирът също е избор.