„Блекаут“ – Путин блокира интернет в Русия за 12 милиарда долара

Блокирането на интернет от Владимир Путин е „безпрецедентно както по мащаб, така и по техническа сложност“. Репресиите са „продължителни и системни, комбинирайки национални блокировки, селективно забавяне на услугите и целенасочена намеса в протоколите“.

Това е предупреждението в нов доклад за „Цената на прекъсванията на интернет през 2025 г.“, в който се установява, че стратегията на Путин е „изтласкала Русия начело в таблицата „Цена по държави“, като представлява повече от половината от общото глобално икономическо въздействие, регистрирано през 2025 г.“

В доларово изражение тази „цена“ е шокиращите 11,9 милиарда долара за руската икономика.

За да поставим това в перспектива, Венецуела е на второ място с много по-скромните 1,91 милиарда долара за вече опустошената си икономика, пише Forbes.

Top10VPN, който публикува доклада, казва, че „особено забележителна (руска) тактика е била така наречената „16 KB завеса“, която е ограничила достъпа до уебсайтове, хоствани от Cloudflare, и други западни уебсайтове, като е позволила зареждането само на първите ~16 килобайта данни. Макар и да не е пълно затъмнение, това е направило повечето съвременни уеб услуги ефективно неизползваеми, създавайки широко разпространени смущения, като същевременно е запазило вида на частична свързаност.“

Това е само част от по-широка стратегия на splinternet, която включва частични забрани на западни технологии, включително Google, WhatsApp и други, както и заплахата с „големия червен бутон“ за преминаване към напълно суверенен интернет, отрязвайки Русия от Запада.

„Тъй като Cloudflare е в основата на значителен дял от западната уеб инфраструктура и онлайн услуги“, се казва в този нов доклад, „таксуването му по този начин бележи още една конкретна стъпка към визията на Русия за суверенен „РуНет“.“

По ирония на съдбата, това се случва едновременно с това, че свободите в интернет на Запад също са изправени пред нови и безпрецедентни заплахи. Ограниченията за порнографията, забраните за социални медии и проверките за възраст доведоха до рязко увеличение на използването на VPN мрежи, маскиращи местоположението, иронично запазени за онези, които някога са били зад железни или бамбукови завеси.

Що се отнася до Русия, „тези мерки отразяват по-широка промяна към цензура на инфраструктурно ниво: постоянни, технически прецизни ограничения, предназначени да потиснат достъпа до информация, да подкопаят икономическата активност и да усложнят заобикалянето им“.