Тръмп е все по-разочарован, уморил се е от "досадния“ Путин

Доналд Тръмп е все по-разочарован от Владимир Путин и го вижда като по-голяма пречка за мира в Украйна, отколкото Володимир Зеленски, според източници, цитирани от The Telegraph.

Според тях решенията на американския президент да конфискува петролен танкер под руски флаг и да подкрепи нов законопроект за санкции са сигнал за Путин, че времето му изтича, за да сложи край на войната.

"Той работи по метода на моркова и тоягата. И мисля, че всички моркови са му свършили", споделя източникът, който е близък до вътрешния кръг на американския президент.

Според друг източник Тръмп е намира руската стратегия "две крачки напред, една крачка назад“ в преговорите за все по-уморителна.

В миналото Тръмп е говорил топло за Путин и е споделял, че Украйна е виновна за войната. Няколко настоящи и бивши служители от Вашингтон обаче заявиха, че мисленето на администрацията на Тръмп започва да се придържа към европейското мнение, че Путин печели време.

В сряда американските специални части рискуваха конфронтация с Москва, когато се качиха на руски регистриран танкер, маркиран за нарушения на санкциите. Часове по-късно Белият дом потвърди, че Тръмп е "дал зелена светлина“ на законопроект за санкции по време на среща с Линдзи Греъм, един от най-известните "ястреби“ на Русия в Сената.

Законодателството ще даде на президента извънредни правомощия да изолира Русия, включително възможността да налага 500% мита върху стоки, внасяни от страни, които купуват руски петрол, петролни продукти или уран.

Американският е правил точни, но хладни разговори с двете страни във войната между Русия и Украйна, опитвайки се да изпълни предизборно обещание за осигуряване на мир.

Честите твърдения, че вярва, че Путин е сериозен в намеренията си за постигане на мир в Украйна, разтревожиха съюзниците на Зеленски в Европа, които посочват, че топлите разговори между двамата лидери често са били последвани от ракетни атаки и атаки с дронове.

Русия изстреля балистични ракети и дронове по Киев, убивайки поне един човек, ден преди Зеленски да се срещне с Тръмп в Мар-а-Лаго в края на миналата година.

Британски служител заяви, че резултатът е, че начинът на мислене на администрацията на Тръмп е по-близо до европейския поглед върху конфликта от всякога. "Продължаващата бруталност, зловещото поведение и игрите на Путин не остават незабелязани от администрацията", споделя британеца.

Дейвид Лами, британският вицепремиер, се срещна с вицепрезидента Джей Ди Ванс в Белия дом в четвъртък. Очакваше се разговорите да се съсредоточат върху предложението на САЩ да подкрепят гаранциите за сигурност за защита на Украйна, ако Русия атакува отново.

Точно по сигнал, външното министерство на Путин осъди плановете и заяви, че всяко разполагане на западни войски в Украйна ще се разглежда като "легитимни цели“.

"Руското външно министерство предупреждава, че разполагането на военни части, военни съоръжения, складове и друга инфраструктура на западни държави на територията на Украйна ще бъде класифицирано като чуждестранна интервенция", каза говорител.

След това Русия изстреля хиперзвукова балистична ракета "Орешник“ по Лвов. Градът е на стотици мили от фронтовата линия, но, което е изключително важно, само на 40 мили от границата с членката на НАТО и ЕС Полша. Украйна заяви, че това е изпитание за трансатлантическата общност.

Тръмп изрази личното си раздразнение от Путин по време на неотдавнашна пресконференция в Мар-а-Лаго, казайки: "Не съм възхитен от Путин, той убива твърде много хора".

Според бивш служител на Белия дом Тръмп е бил "окуражен“ и от акцията на специалните сили за залавяне на Николас Мадуро, президента на Венецуела.

Въпреки това, предишните стъпки за по-твърдо отношение към Москва често бяха последвани от отслабване на натиска. А член на Съвета за национална сигурност на Тръмп по време на първия му мандат заяви, че последният обрат е част от обичайните колебания на политика, все още фокусирана върху разговорите с Кремъл.

Ана Кели, говорителка на Белия дом, заяви, че целта на американския президент остава същата. "Президентът Тръмп е фокусиран върху уреждането на тази война и прекратяването на безсмислените убийства, причинени от некомпетентността на Джо Байдън", добави тя.