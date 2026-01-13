IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Параноя: Ким Чен Ун се страхува от опит за убийство от Украйна

Той смени трима висши служители, отговарящи за личната му сигурност

13.01.2026 | 22:00 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун смени трима висши служители, отговарящи за личната му сигурност, съобщи Южна Корея във вторник, което предполага, че лидерът може да се страхува от опити за покушение.

Министерството на обединението на Сеул заяви, че три държавни агенции, отговарящи за сигурността на Ким, имат нови началници. Пренареждането беше забелязано по време на военен парад през октомври.

Промените в Командването на бодигарда, което отговаря за мерките за сигурност срещу атаки с дронове или електронни атаки, може да са свързани с решението на Ким да изпрати войски в помощ на войната на Русия в Украйна, каза Хонг Мин, анализатор в Корейския институт за национално обединение.

"Промяна в схемата на охраната на Ким беше забелязана от октомври 2024 г., когато той разположи севернокорейски войски в Русия", допълни Хонг. "Той може да е преценил, че може да има опит за покушение срещу него, включващ украинци, на фона на засиленото международно внимание поради разполагането на войските."

Залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от Съединените щати този месец вероятно също е засилило опасенията за сигурността в Пхенян, казват анализатори.

Операцията представлява кошмарен сценарий за ръководството на Северна Корея, което отдавна се страхува от "обезглавяване" и обвинява Вашингтон, че се стреми да го отстрани от власт.

Разузнавателната агенция на Сеул по-рано заяви, че Ким е повишил нивата на сигурност около себе си поради рисковете от опити за покушение. В отговор офисът на Ким е търсил оборудване, способно да заглушава комуникациите, и оборудване за откриване на дронове, съобщи агенцията.

През последната година Ким често е виждан придружен от дъщеря си Джу-ае по служебни задължения, включително скорошна инспекция на ядрена подводница. Анализаторите казват, че тя вероятно е следващата начело на ядрено въоръжената диктатура.

