Ким Чен Ун повози дъщеря си и екипа си на... мотокар ВИДЕО/СНИМКИ

Снимка: KNCA 1 / 3 / 3

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се позабавлява,като повози здъщеря си и екипа си с мотокар.

Ким е инспектирал строежа на паметник за севернокорейските войници, загинали в битки в чужбина, заедно с дъщеря му Джу Ае, съобщи държавната медия KCNA.

Съгласно пакт за взаимна отбрана с Русия през 2024 г. Северна Корея е изпратила около 14 000 войници да се бият редом с руските войски в Украйна, където над 6000 от тях са били убити, според южнокорейски, украински и западни източници.

Ким описа загиналите войници като "герои, които са се пожертвали без колебание", казвайки, че "никой в ​​света не може да победи такава армия, която е абсолютно лоялна на заповедите на партията".

🇰🇵 Okay, we're only six days into 2026 and we've got Kim Jong Un driving a forklift He carries his bros with a tree to the recently build Haebae Military Operation museum dedicated to DPRK soldiers who fought in Russia's Kursk region pic.twitter.com/OGHM75cXtw — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 6, 2026

Той участва в засаждането на дървета за мемориала с Джу Ае, която носеше червен шал, докато копаеше пръст с баща си, показват забавни снимки.

Междувременно в Пхенян беше открита фотоизложба, описваща напредъка на Северна Корея под ръководството на Ким, докато страната се готви за ключов партиен конгрес, който ще се проведе скоро, съобщи KCNA.

Това се случва, след като Ким направи още една стъпка към подготовката на страната си за ядрена война, като изпробва "авангардни" балистични ракети в понеделник.

Севернокорейският лидер беше видян да пуши цигара в компанията на висши служители, докато ракета се издигаше в ранното сутрешно небе близо до Пхенян.

Сеул и Токио съобщиха вчера, че са засекли изстрелването на две хиперзвукови ракети - отбелязвайки първото изпитание на балистична ракета на страната за годината.

Ким каза, че изпитанието е показало "отовността на ядрените сили на КНДР (Корейската народнодемократична република)", съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

"Напоследък беше постигнат важен напредък в привеждането на нашите ядрени сили в практическо състояние и подготовката им за реална война", добави диктаторът.

Дейността на Пхенян, каза той, е "насочена към постепенното поставяне на възпиращата сила за ядрена война на високоразвита основа".