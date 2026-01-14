Замериха с топки и бутилки певицата Ана Бекута в Чачак, тя пя от микробус ВИДЕО

Със залп от снежни топки сръбската певица Ана Бекута беше посрещната на сцената в Чачак по време на празненствата за Нова година. Оказва се, че звездата е прибрала близо 40 хил. евро за изпълнението си, докато тротоарите в града дори не са били почистени от снега.

Преди дни в Чачак падна близо 30 см сняг, а положението в града и областта е тежко. В редица населени места все още е в сила бедствено положение. На този фон граждански организации свикаха протест, определяйки концерта като "безсмислен и ненужен" разход в момент на тежки зимни условия и социални проблеми.

"Тази вечер на площада в Чачак с наши пари се организира концерт, който струва на всички нас 40 000 евро. Елате и кажете какво мислим за това", заявиха от "Граждани на Чачак в блокада".

Друга неформална и безпартийна група - "Инициатор" - също критикува решението на общината, като посочи, че "не е моментът за празнуване". По думите ѝ, докато много домакинства в Сърбия са без ток, отопление или вода, градът отделя 4,5 млн. динара за концерт на поп-фолк изпълнител.

След като протестираха пред сградата на Градския комитет на Сръбската прогресивна партия в центъра на града, недоволните граждани се отправиха към площада, на който се проведе концерта, и не пощадиха Бекута.

Протестиращите започнаха да хвърлят снежни топки и бутилки по нея, а тя от своя страна се развика на полицията да вземе мерки.

"Хора, какво правите, аз само си върша работатата", провикна се тя от сцената.

❄️Хаос на концертот на Ана Бекута на Градскиот плоштад во Чачак Грутки снег, свирежи, скандирање и транспаренти на незадоволни граѓани поради организацијата на концертот за православната Нова година и паричниот износ што е издвоен од градскиот буџет за таа прилика. pic.twitter.com/pX6tK3rdYH — 24chasa.mk (@24chasamk) January 14, 2026

По време на инцидента част от техническото оборудване е повредено, а певицата се е оттеглила зад сцената, а след това в микробус от съображения за безопасност. Шоуто обаче продължи - Ана Бекута пя за събралите се граждани от микробуса, което предизвиква аплодисменти и подкрепа от част от публиката, но и неодобрение от други.

След това тя се обърна към публиката, подчертавайки, че действията на отделни лица не трябва да се приписват на целия град.

"Това не са хората на Чачак", каза тя, благодарейки на всички, които са останали да я подкрепиха.

От сцената, а след това и по време на обръщението си към публиката, тя отправя остро послание към причинителите на инцидента, като апелира към съответните органи да реагират, подчертавайки, че сигурността по време на изпълнението е била сериозно нарушена.

Интересно е, че в някои публикации в X за инцидента се обвинява... българското малцинство.

"Те развалят всеки празник, Ана Бекута не им пречи тук. Пречат на Сръбската Нова година, правят всичко това по заповед на тези, които им плащат. Но определено са малцинство. В Чачак имаше около двайсет от тях. Водеше ги онази мъченица "Славица Българка", пише един потребител към видео от протеста срещу певицата.

Сваки празник упропасте, не смета њима овде Ана Бекута. Њима смета Српска Нова година, све ово раде по налогу оних који их плаћају. Али дефинитивно су мањина, у Чачку их је био око двадесетак. Предводила их она мученица Славица Бугарка. pic.twitter.com/6QsdeILlJm — Studenti koji žele da uče (@studentikojiuce) January 14, 2026

В цяла Сърбия снощи бе посрещната Нова година според Юлианския календар

Празникът, наричан от сърбите Сръбска (Православна) Нова година, беше отбелязан на градските площади в много сръбски градове, в ресторанти, но и в домовете на семействата, предават сръбските медии.

В катедралния храм "Свети Сава" в Белград беше отслужена празнична литургия. В сръбската столица бяха организирани фойерверки, шоу с дронове и лазерни ефекти над река Сава.

Протест имаше и в Нови сад, като младежи с черни дрехи и запалени факли излязоха на площада с лозунги: "Да направим Сърбия велика отново!", "Идва годината на контрареволюцията" и "Идва годината на отговорността!"

Освен в Сърбия Нова година по Юлианския календар беше отбелязана и в Босна и Херцеговина, Република Сръбска, Черна гора, Република Северна Македония, както и в православните общности в Хърватия, предава сръбската национална телевизия РТС.

Честването беше организирано и сред православното население в Русия, Беларус, Украйна, Армения, Грузия и Молдова.

Традицията за празнуване на Юлианската Нова година е ценена и в някои германски кантони в Швейцария, както и в някои части на Шотландия, информира още РТС. (Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)