Руски дезертьори говорят за мъченията и месомелачките на фронта

Четирима руски войници разкриха ужаса и бруталността на условията от тяхната страна на фронтовата линия в Украйна, като двама мъже споделиха пред BBC, че са видели войници, екзекутирани на място заради отказ на заповеди. Един от тях разказа пред документалният екип на медията, че е видял войник, екзекутиран по заповед на командира си, който е удостоен със званието "Герой на Русия" през 2024 г.

"Виждах го - само два метра, три метра... щрак, бум, бум", спомня си той.

Друг войник от друго поделение казва, че е видял как командирът му сам застрелва четирима мъже.

"Познавах ги", казва той за екзекутираните войници. "Спомням си, че един от тях крещеше "Не стреляй, ще направя всичко!"

Един от тях също така твърди, че е видял 20 тела на свои колеги войници, лежащи в яма, след като са били "занулени" от другарите си.

В документалния филм "Нулевата линия: Вътре в руската война" на BBC мъжете дават подробни разкази за това как са били измъчвани, защото са отказали да участват в нападения, които описват като граничещи със самоубийствени мисии. Руските войски наричат ​​тези атаки "месни бури", тъй като вълни от мъже се изпращат безмилостно през фронтовата линия, за да се опитат да изтощят украинските сили.

За първи път, според BBC, руски войници от фронтовата линия разказват официално как са били свидетели на командири, които са нареждали екзекуции на собствените си мъже. Един от мъжете, чиято работа е била да идентифицира и преброи мъртвите войници, е предоставил подробни списъци, показващи, че е единственият оцелял от група от 79 мъже, с които е бил мобилизиран. Тъй като е отказал да отиде на фронтовата линия, той казва, че е бил измъчван и са уринирали върху него. Други от неговото поделение, които са отказали, са били шокирани с ток, оставяни са да гладуват и след това са били принуждавани да участват в "месни бури" невъоръжени, казва той.

Четиримата мъже, които са в бягство, разказаха за ужасите, на които са били свидетели на неразкрито място извън Русия.

Почти цялата обществена опозиция срещу нахлуването на президента Владимир Путин в Украйна в Русия е потушена. Москва не публикува официални данни за жертвите, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство съобщава, че над 1,2 милиона руски войници са били убити или ранени след пълномащабното нахлуване на 24 февруари 2022 г.

Руското правителство заявява, че въоръжените му сили "действат с максимална сдържаност, доколкото е възможно в условията на конфликт с висока интензивност, като се отнасят с максимална грижа към личния си състав".

"Информацията относно предполагаеми нарушения и престъпления е надлежно разследвана", се добавя в съобщението. "Не сме в състояние да проверим независимо точността или автентичността на предоставената от вас информация."

Подробните показания от първа ръка на всичките четирима мъже също потвърждават съобщенията за нарушаване на закона и реда на руската фронтова линия.

Иля, войникът, който е идентифицирал и преброил мъртвите, е един от мъжете, които казват, че са видели другари да бъдат убивани от командири. Преди войната 35-годишният мъж е преподавал на деца със специални нужди и аутизъм в Кунгур, в Уралските планини. След това, през май 2024 г., полицията се появява в къщата на родителите му и му казва, че е призован да се яви в армията. Той е мобилизиран заедно с други 78 мъже в наборен център в град Перм.

"Почти всички бяха пияни", разказва той. "Напред в битка! Ще хванем Зеленски и ще вдигнем знамето си!", викаха те. Гледах ги и си мислех: "Как се озовах тук?" Бях толкова уплашен."

След пристигането си в Украйна, Иля казва, че повечето мъже са били изпратени директно на фронтовата линия. Той твърди, че не е искал да стреля или да убива никого и е стигнал до команден пункт. Условията са били брутални. Мъжът твърди, че е бил свидетел на това как четирима души са били застреляни от упор от командир - един в Пантелеймоновка и трима в Новоазовск, и двамата в окупирания от Русия Донецк в Източна Украйна - защото са избягали от фронтовата линия и са отказали да се върнат.

"Най-тъжното е, че ги познавах. Спомням си, че един от тях крещеше: "Не стреляй, ще направя всичко!", но той [командирът] все пак го уби", споделя Иля.

Прицелването обикновено се извършва като наказание за отказ на заповеди и действа като средство за сплашване на други, които може би мислят да направят същото, казаха ни мъжете.

"Съдбата ни зависеше от командира ни. Той казваше по радиото: "Занули този, занули онзи", спомня си Иля.

Екзекуциите на войници, които отказват заповеди, не са били ограничени до поделението на Иля. Дима казва, че е видял екзекутиран друг войник по пряка заповед на командира си.

"Разбира се, че убиват собствените си хора, това е нормално нещо", добавя Дима.

Преди войната 34-годишният мъж е живял със съпругата си и дъщеря си и е работил в Москва като техник на съдомиялни машини. През октомври 2022 г. той казва, че се е разхождал между работните си места, когато група полицаи го е извикала.

"Те просто взеха паспорта ми, направиха нещо на лаптопа си и ми казаха "ако не отидеш в армията, отиваш в затвора", спомня си той.

Дима казва, че не е искал да убива никого, затова, въпреки че няма медицински опит, се е присъединил към парамедична част. По-късно е преместен в бригада, където е трябвало да евакуира ранени войници от фронтовата линия. Там, в 25-та бригада, Дима твърди, че е видял как неговите събратя биват екзекутирани по заповед на командира му.

"Виждам го - само два метра, три метра. Просто убийства, само щракване, трясък, гръм. Това не е драма, не е филм, това е истинският живот", казва той.

Командирът на Дима, Алексей Ксенофонтов, е награден със Златна звезда, най-високото държавно отличие, и е удостоен със званието "Герой на Русия" през 2024 г. Но Ксенофонтов е осъден от семействата на мъжете, загинали в неговото поделение. В съвместно писмо през януари 2025 г. те се обръщат директно към Путин с молба да разследва твърденията за жестокост в неговото поделение.

"Те защитаваха нашата Родина с чест и гордост!!! Но в действителност те се озоваха в бандата на тези командири, които получиха награди за десетки хиляди загинали и изчезнали!", се казва в писмото. "И те продължават да изтребват нашите мъже! Чувствайки безнаказаността им!"

Дима нарича Ксенофонтов "касапин".

"Той даде твърде много заповеди за убиване на войници, твърде много кръв има по ръцете му, твърде много."

Дима също така описва как е видял телата на 20 мъже, пристигнали в базата му предната нощ, да лежат в канавка, след като са били простреляни. Той твърди, че е говорил с няколко от мъжете, всички бивши затворници, преди да стане свидетел на отвеждането им на следващата сутрин. А като медик, мъртвите редовно са били докладвани на Дима и той казва, че е бил информиран, че тези мъже са били застреляни от командир и банковите им карти са били взети.

"Двадесет момчета бяха доведени при нас. Просто взеха банковите им карти и ги убиха", спомня си той. "Не е проблем да отпишеш някого. Просто измисляш някакъв доклад."

Дима казва, че му е било казано, че банковите карти са били взети от командири.

В документалния филм на BBC се разказва и от друг бивш войник - висш щабен офицер, който твърди, че е служил в руската армия 17 години. Бившият офицер, чието име се пази в тайна, казва, че е говорил с мъж, който е помогнал за убийството на група високопоставени офицери. Той е бил част от "ликвидационен отряд, изпратен да довърши всички оцелели", спомня си бившият офицер.

"Никога не съм виждал нещо подобно през всичките си години служба", категоричен е той.

И четиримата мъже разказват пред BBC с графични подробности за ужасяващите мисии "Месна буря" - част от по-широката тактика "месомелачка" на руската армия на украинските бойни полета. Бурите са толкова смъртоносни, че се оприличават на самоубийствени мисии.

"Видях ги [командирите] да изпращат вълна след вълна, хвърляйки мъже като месо по украинците, така че им свършват боеприпасите и дроновете и друга вълна може да достигне целта си", казва друг бивш войник, Денис.

Всеки ден през 2025 г. в Украйна са били убити или ранени около 900-1500 руснаци, според Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Дима обяснява как функционират бурите на практика.

"Изпращаш трима души, после още трима. Ащо нищо не се получи, изпращаш 10. Ако не се получи с 10, изпращаш 50", казва той. "В крайна сметка ще пробиете. Това е логиката на военните. Имахме 200 мъртви за три дни. При първата "месна буря" на нашия полк ни разбиха. Нашият полк беше унищожен само за три дни."

След това Дима показва видеоклип, качен в социалните медии през октомври 2023 г., на майки и съпруги на мъже, убити в неговото поделение, които говорят срещу огромните загуби. Чува се как една жена казва:

"На нашите мъже беше наредено да напреднат, въоръжени само с картечници и лопати." Друга казва: "Има ужасни загуби. Нашите мъже биват избивани."

Тези, които не бъдат убити, защото отказват да се впуснат в щурм, често се сблъскват с тежки и дехуманизиращи последици, казва Иля. Той показва видео в Telegram на мъже от неговото поделение в Пантелеймонивка в Донецк.

"Хайде да нахраним животните", казва мъж, преди да повдигне капак, за да покаже трима мъже, клекнали в яма. "О, гладни ли сте? Искате ли да ви нахранят?", пита снимащият мъж, преди един от мъжете да вдигне глава и да кима, протягайки ръце, докато в ямата се изсипват сухи зърна. "Вижте как яде", казва снимащият мъж, докато мъжът в ямата яде зърното.

Някои мъже са били оставяни да гладуват с дни и са били удряни с ток, твърди Иля, преди да бъдат изпратени невъоръжени в "месна буря". Той лично е бил измъчван, след като отказал да участва в подобна атака.

"Вързаха ме за дърво, удариха ме с палка няколко пъти и ми опряха пистолет в главата. Не знам как да го кажа, отидоха до тоалетната върху мен. Командирът каза на всички: "Имаме нова тоалетна". Бях вързан половин ден."

След като беше развързан, Иля се опита да се самоубие.

Денис, който казва, че веднъж тайно е носел храна и вода на войници в яма, показва на екипа на документалния филм видео на обвиняем дезертьор, върху който се уринира.

"Това е унижение на честта и достойнството на човек. В руската армия това се е превърнало в норма", казва той. "Незаконно е, но никой не е наказан за това. Напротив, мъжете дори са насърчавани да го правят."

27-годишният Денис показва и снимка, за която казва, че е направена малко след като два от предните му зъба са били избити от един от началниците му, защото им е казал, че не иска да търси изчезнал дрон.

"Ужасно е, просто трябваше да продължа."

Дима в крайна сметка е повишен, въпреки че е казал, че не иска да става офицер. Той показва снимка от церемонията, на която е бил назначен. Той твърди, че след като е бил повишен, не е изпращал хората си в акции тип "месна буря".

"Отказах да го направя. Нямаше да се налага да тръгвам напред, но не можех просто да им дам заповед."

Това доведе до ареста му от военна полиция и отвеждането му в Зайцево, импровизиран затвор, казва Дима.

"Там ме измъчваха с електрошок", спомня си той, добавяйки, че силата на първия шок го е накарала да се изхожда. Той е бил измъчван всеки ден в продължение на 72 дни. "Само мъчения, всеки ден с каменно лице. Без емоции, това е лудост."

Всички мъже, с които BBC разговаря, сега са извън Русия, но имат психически белези от фронтовата линия в Украйна.

"Сънувам. Виждам гора, пълна с мъртви тела, просто смачкани хора с лица, мръснобели усти, пълни с кръв. Миризмата... не мирише, има вкус", казва Дима. "Аз съм престъпник и никой не го е грижа - моето престъпление е просто, че не искам да убивам. В руската армия има твърде много хора, които не се нуждаят от тази война, които мразят командирите, които мразят Путин, които мразят нашата система и трябва да ни сломат."

Иля казва, че обича страната си, "но не и това, което Путин ѝ е направил".

"Там могат да пречупят всеки, няма значение дали си силен или не. Почти ме пречупиха, но не напълно."