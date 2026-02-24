Директорът на Лувъра подаде оставка

Директорът на Лувъра в Париж Лоранс де Кар днес подаде оставка след дръзкия обир през октомври миналата година на бижута на стойност около 88 млн. евро, съобщи ДПА.

Елисейският дворец потвърди, че Лоранс де Кар е подала оставка и френският президент Еманюел Макрон я е приел.

Грандиозният обир на скъпоценности се състоя посред бял ден.

Откраднатите бижута са били с безценно културно и историческо значение, надхвърлящо пазарната им стойност, заявиха тогава френските министерства на културата и вътрешните работи, пише БТА.