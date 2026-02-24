IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Директорът на Лувъра подаде оставка

При дързък обир през октомври бяха откраднати бижута за 88 млн. евро

24.02.2026 | 23:30 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Директорът на Лувъра в Париж Лоранс де Кар днес подаде оставка след дръзкия обир през октомври миналата година на бижута на стойност около 88 млн. евро, съобщи ДПА.

Елисейският дворец потвърди, че Лоранс де Кар е подала оставка и френският президент Еманюел Макрон я е приел.

Грандиозният обир на скъпоценности се състоя посред бял ден. 

Откраднатите бижута са били с безценно културно и историческо значение, надхвърлящо пазарната им стойност, заявиха тогава френските министерства на културата и вътрешните работи, пише БТА.

Тагове:

директор лувър оставка
