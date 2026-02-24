Лондон обяви голям пакет от санкции срещу Русия

Британското правителство обяви „най-големия пакет от санкции“ срещу Русия от началото на войната в Украйна преди четири години, насочен срещу петролния износ и доставчиците на военно оборудване, предаде АФП.

По повод годишнината от инвазията Лондон съобщи за близо 300 нови санкции, докато външният министър Ивет Купър бе на посещение в Киев.

Така общият брой на компаниите и физическите лица, санкционирани от Великобритания заради войната в Украйна, надхвърли 3000.

Сред новите мерки е замразяване на активите на държавния руски оператор на петролопроводи „Транснефт“, като се посочва „стратегическото значение“ на петролния сектор за руското правителство. Според британските власти „Транснефт“ транспортира над 80% от руския петролен износ и е под западни санкции още от анексирането на Крим през 2014 г.

Великобритания предприе действия и срещу т.нар. „тъмна мрежа от незаконни търговци на петрол“, като санкционира един от най-големите оператори на сенчест флот, превозващ петрол в нарушение на международните ограничения.

От Лондон заявиха, че новият пакет изпраща посланието, че „руският петрол е извън пазара“. В същото време доклад на финландски мозъчен тръст сочи, че Русия изнася по-големи обеми петрол в сравнение с периода преди инвазията, като основните ѝ пазари са Китай, Индия и Турция.

Британското правителство наложи ограничения и на компании, доставящи военно оборудване, както и на руския граждански ядрен сектор и индустрията за втечнен природен газ.

Лондон включи в санкционния списък и два телевизионни канала в Грузия – Imedi TV и POSTV – обвинени в разпространение на проруска дезинформация. Според британските власти те представят Украйна като „марионетка“ на Запада и изобразяват президента Володимир Зеленски като нелегитимен.

Двата канала, смятани за близки до управляващата партия „Грузинска мечта“, отхвърлиха санкциите. Imedi TV заяви във Facebook, че те „нямат никаква стойност“, а POSTV отговори с две усмихнати емотикони, пише БГНЕС.