Великобритания отговори на твърденията на Русия, че Украйна се иска да се сдобие с ядрено оръжие

"Това е явен опит на Владимир Путин да отвлече вниманието от отвратителните си действия в Украйна"

24.02.2026 | 23:22 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Твърдението на Русия, че Украйна се стреми да се сдобие с „ядрено оръжие с помощта на Великобритания и Франция“, е неоснователно, заяви днес говорител на британското правителство, предаде Ройтерс. 

„Това е явен опит на Владимир Путин да отвлече вниманието от отвратителните си действия в Украйна“, каза говорителят.

„Това не е вярно“, категорично отрече говорителят на британското правителство разпространеното по-рано прессъобщение на Службата за външно разузнаване на Русия, че Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба, пише БТА.

