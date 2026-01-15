45% от указите, подписани от Путин, са били класифицирани

Около 45% от над 1000-те изпълнителни указа, подписани от руския президент Владимир Путин през 2025 г., никога не са били оповестявани публично, според анализ на разследващата агенция "Виорстка", съобщава The Moscow Times.

Докладът установява, че 449 указа от най-малко 1010 са били класифицирани на официалния портал на руското правителство за правни актове миналата година, което представлява дял от 44,5%.

Въпреки че това представлява увеличение с 3,4 процентни пункта спрямо 2024 г., нивото на секретност остава малко под историческите върхове, регистрирани през първите две години от пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

От публикуваните 561 указа "Виорстка" заявява, че 52 от тях са посветени на присъждането на почетни звания на конкретни военни части.

Изданието отбелязва, че секретните укази обикновено се използват за силно чувствителни административни действия, включително присъждане на военни отличия на войници, които в момента са в бойни действия или са им назначени посмъртно, или помилване на осъдени затворници, призовани в армията.

Поне в един случай руската служба на Би Би Си съобщи, че Путин е подписал таен указ през 2006 г., с който награждава бившия лидер на групата Вагнер Евгений Пригожин с медал на ордена "За заслуги към Отечеството" 1-ва степен.