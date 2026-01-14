Цяла епоха е към своя край: Какво ще прави Путин след разпада на мрежата му от съюзници?

Когато Владимир Путин нахлу в Украйна, той обеща на руснаците, че ще "го направят отново" - ще изпратят въоръжените си сили на запад и ще постигнат победа, както Съветският съюз направи срещу Германия.

Днес руският президент е спазил половината от това обещание. Към тази седмица войната, за която Путин някога се надяваше да приключи само за три дни, се разтегна за повече време, отколкото Москва прекара в борба с нацистите.

Нещо повече, дори докато Москва затъва в Украйна, глобалната мрежа от съюзници, която Путин изгражда две десетилетия, изглежда се разпада, подложена на изпитание от неочаквано войнствения президент на САЩ Доналд Тръмп.

Това, което трябваше да бъде бърза операция в Украйна, се превърна в изтощителна война. Продължителността на конфликта вече надмина 1418 дни, които Съветите прекараха в борба с войнизиге на Хитлер, като в крайна сметка изтласкаха германците от Москва чак до Берлин.

По време на почти четиригодишната си кампания в Украйна Москва е превзела само малка част от страната, на цена от около 1,1 милиона руски жертви и нарастващи смущения у дома. Този месец около 600 000 руснаци останаха без електричество в граничния район Белгород след украински ракетен удар.

Междувременно, в международен план, изглежда, че Путин не може да направи много, за да спре съюзниците си да бъдат унищожавани един по един.

Кремъл е в задна позиция в Близкия изток от края на 2024 г., когато крахът на правителството на Башар Асад в Сирия го лиши от надежден партньор в региона.

Москва също така изглежда не успя да защити най-близкия си приятел в Южна Америка по-рано този месец, когато Съединените щати нахлуха и заловиха венецуелския лидер Николас Мадуро, който послушно пътува до Москва за парада на Путин за Деня на победата през май миналата година.

Срамно е, че Москва дори не успя да парира безпрецедентното изземване от САЩ на петролен танкер, плаващ под руски флаг.

Само преди година Путин подписа 20-годишно споразумение за стратегическо партньорство с Техеран. Сега режимът, който достави на Русия убийствени дронове "Шахед" за борбата ѝ в Украйна, е в опасност да бъде свален от протестиращи, като Тръмп посочи, че може да се намеси военно, за да ги защити.

Руснаците са забелязали това

"Цяла епоха е към своя край", написа в неделя провоенен военен блогър под псевдонима Максим Калашников, отразявайки нарастващите критики към руското ръководство.

Руските власти, твърди той, са прекарали твърде много време в опити да създадат образ, че страната е велика сила, вместо да предприемат стъпки, за да гарантират, че тя ще стане такава. Обещанието, че "можем да го направим отново", се провали", заключи Калашников.

Журналисти, приятелски настроени към иранския режим, съобщиха, че през последните седмици Москва е доставила на Иран произведени в Русия бронирани машини "Спартак" и бойни хеликоптери.

"Путин вероятно иска да помогне за отблъскване на протестиращите", твърди Никита Смагин, експерт по руско-иранските отношения и сътрудник на фондацията „Карнеги“ за международен мир. "Но, разбира се, иранците нямат илюзии, че ако ситуацията стане наистина критична, Русия просто ще се оттегли, както направи в случая с Башар Асад."

Реалността е, че вдъхновеният от Москва съюз винаги е бил до голяма степен фикция, каза бившият руски дипломат Борис Бондарев.

"Нито Венецуела, нито Иран са част от никоя руска империя", допълва той. След нахлуването си в Украйна "беше важно за Русия да покаже, че не е сама, но това е пропаганда."

Смагин посочи, че споразумението за партньорство между Иран и Русия изрично е пропуснало клауза за взаимна отбрана, описвайки отношенията им като "стабилни" с нотка на "сериозно недоверие".

"Двете страни всъщност не са съюзници, те са стратегически партньори по необходимост, защото и двете страни имат малко други възможности", каза той.

Рупорите на Кремъл се опитаха да представят нещата в положителна светлина, твърдейки, че очевидната липса на уважение към международното право от страна на Вашингтон показва, че Русия е била права да нахлуе в Украйна.

Други коментатори се опитаха да омаловажат отношенията между Русия и нейните съюзници или подчертаха разликите между Втората световна война и войната в Украйна, за да оправдаят липсата на напредък. Не че армията на страната е слаба, твърдят те: руснаците просто са по-малко ангажирани, отколкото бяха тогава.

"В първия случай цялата страна се бори срещу нацистите, сега само около 5 процента се интересуват", твърди Telegram канал, подходящо наречен "Не спирайте войната".

Самият Путин все още не е коментирал събитията нито във Венецуела, нито в Иран, верен на навика си да оставя подчинените си да говорят за лошите новини, отбелязва дипломатът Бондарев.

Той допълва, че Кремъл вероятно вижда действията на САЩ във Венецуела и срещу петролния танкер като атака и опит да притиснат Русия в ъгъла.

За да покаже, че не се поддава на натиск, Русия ще търси начини да демонстрира собственото си господство, предимно в Украйна, казва Бондарев, посочвайки изстрелването на хиперзвукова ракета "Орешник" от Москва в Украйна миналата седмица.

Унижен или не, Бондарев предупреждава да не се очаква "омекотяване" на руската позиция.

"Дори и да е слаба, Кремъл ще се стреми да покаже, че е силна."

Анализът е на Ева Хартог за POLITICO