ЕС обмисля създаването на позиция на преговарящ за Путин: Кои са потенциалните кандидати?

Европейските правителства оказват натиск върху ЕС да се назначи преговарящ, който да представлява интересите им по отношение на Украйна. Лидерите се опасяват, че Съединените щати са напът да осъщестят сделка с Русия зад гърба им.

Поддръжниците на плана, включително Франция и Италия, са си осигурили подкрепа в Европейската комисия и сред няколко други държави за поста, според трима дипломати и служители, пряко запознати с преговорите, на които е предоставена анонимност, за да разговарят с Politico.

Те споделят, че Европа може да поддържа своите "червени линии", като например потенциалното бъдещо членство на Украйна в НАТО, само ако ЕС има място на масата за преговори.

Безпрецедентният ход би отбелязал голяма промяна в начина, по който Европа се ангажира с поредицата от двустранни преговори, организирани от президента на САЩ Доналд Тръмп, и идва в момент, когато континентът се стреми да демонстрира готовността си да играе важна роля във всяко споразумение за прекратяване на четиригодишната война.

През последнтие седмици френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони обединиха сили, за да призоват за отваряне на дипломатически канали към руския лидер Владимир Путин и неговия близък кръг, дори когато мирните преговори в Белия дом се провалят.

"През последните дни Макрон се застъпва за това, че с оглед на двустранните дискусии между американците и руснаците е важно да се играе поне някаква роля в дискусията“, каза висш френски служител. По думите му Мелони подкрепя идеята на Макрон.

Основни разногласия остават относно детайлите на позицията. Критиците твърдят, че назначаването на преговарящ би означавало, че Русия е готова да преговаря добросъвестно и би приела всичко различно от пълното подчинение на Украйна. Усилията на Тръмп да посредничи за сделка досега се провалят, като Кремъл отказва да се откаже от искането си Украйна да предаде части от територията, които руските войски не са успели да завладеят.

Послание до Москва

В Брюксел се водят дискусии за това какъв би бил приносът на блока към евентуални преговори и как те биха могли да бъдат използвани, за да се гарантира, че Тръмп няма да остави настрана неговите опасения.

"Има някои въпроси, които не могат да бъдат обсъждани само със САЩ, когато имат преки последици за нашата сигурност като европейци“, каза служителят. "Посланието към Вашингтон е също толкова важно, колкото и [посланието] към Москва".

Кърт Волкър, който беше специален представител на САЩ за преговорите за Украйна по време на първия мандат на Тръмп и посланик в НАТО през 2008-2009 г. при тогавашния президент Джордж У. Буш, заяви пред Politico, че Брюксел трябва да бъде по-настоятелен, ако иска да бъде включен в преговорите.

"Беше ясно, че Тръмп ще поддържа диалога си с Путин както директно, така и чрез [американския пратеник Стив] Уиткоф. Това няма да изчезне. Така че, ако се случва, трябва да имате своя собствена комуникация – не става въпрос за това да сте в една стая с американците и руснаците, а за това да имате каквато и да е комуникация", на мнение е Волкър.

Кая Калас ли е потенциалният кандидат?

Европейските лидери обсъдиха за първи път идеята за специален пратеник на среща на върха на ЕС през март миналата година, потвърди висш служител на ЕС. Въпреки широката подкрепа, не беше взето решение и предложенията бяха изключени от последвалото съвместно изявление. Ролята щеше да бъде тясно фокусирана върху представляването на Брюксел в преговорите заедно с Киев - съвсем различно предложение от предложението на Мелони за събеседник за Москва.

"Държавите, които подкрепяха пратеник за Украйна, може да не подкрепят пратеник, който да разговаря с Русия“, каза служителят.

Кая Калас, върховният представител на ЕС по външните работи, последователно се позиционира като единствен кандидат за каквато и да е роля в преговорите за бъдещето на Украйна. Бившият естонски премиер е твърд съюзник на Киев и използва ролята си, за да убеди столиците да подкрепят по-строги санкции, целящи да принудят Русия да прекрати агресивната си война.

"Ако Европа назначи специален пратеник, въпросът е кого представлява този човек? На кого се отчита?. Ако това беше [председателят на Комисията Урсула] фон дер Лайен, това поставя настрана Кая Калас и Службата за външна дейност [дипломатическият корпус на ЕС] - повечето пратеници обикновено са в рамките на службата за външна дейност, но това би било на толкова ниско ниво, когато трябва да говорят директно с Путин, че няма да проработи", на мнение е Волкър.

Длъжностни лица потвърдиха, че ключови аспекти на работата – като например дали ще представлява само ЕС или цялата "Коалиция на желаещите“, включително Обединеното кралство и други – все още не са уточнени. Същото важи и за дипломатическия ранг и дали официално да се назначи бюрократ или неофициално да се делегира ролята на настоящ национален лидер.

Други четирима дипломати междувременно отбелязаха, че финландският президент Александър Стуб често е смятан за потенциален представител на Европа във всякакви разговори с Вашингтон и Москва. Централно-десният ветеран дипломат е установил приятелски отношения с Тръмп, докато играе голф, докато страната му граничи с Русия и е била обект на хибридни кампании от Кремъл.