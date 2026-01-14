Само 17% от американците подкрепят усилията на Тръмп да придобие Гренландия

Само 17% от американците одобряват усилията на президента Доналд Тръмп да придобие Гренландия, а значително мнозинство от демократите и републиканците се противопоставят на използването на военна сила за анексиране на острова, сочи проучване на Ройтерс/Ипсос.

Двудневното допитване, приключило вчера, показа широки опасения от заплахите на Тръмп към съюзника в НАТО Дания по повод Гренландия, която от векове е датска територия.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио ще се срещнат днес с министрите на външните работи на Дания и Гренландия в Белия дом, ден след като премиерът на Гренландия заяви, че страната му би предпочела да остане част от Дания.

Тръмп заяви, че Гренландия е от жизненоважно значение за сигурността на САЩ и че Вашингтон трябва да я притежава, за да попречи на Русия или Китай да окупират в бъдеще богатия на минерали остров със стратегическо местоположение.

Служители на Белия дом обсъдиха различни планове за поставяне на Гренландия под контрола на САЩ, включително използване на военна сила или изплащане на еднократни суми на гренландците, като част от усилията да ги убедят да се отделят от Дания.

Около 47% от анкетираните в проучването на Ройтерс/Ипсос не одобряват усилията на САЩ да придобият Гренландия, а 35% казват, че не са сигурни.

Около един на всеки пет анкетирани казва, че не е чувал за плановете за придобиване на Гренландия.

Само 4% от американците – включително само един на всеки 10 републиканци и почти никой от демократите – смятат, че би било "добра идея" САЩ да използват военна сила, за да отнемат Гренландия от Дания. Около 71% са на мнение, че това би било лоша идея, включително 90% от демократите и 60% от републиканците. Около една трета от републиканците казват, че не са сигурни дали това е добра идея.

Дания предупреди, че използването на военна сила би означавало край на НАТО - трансатлантическия отбранителен договор, който е ключов елемент в световния ред от 1949 г.

Около 66% от анкетираните, включително 91% от демократите и 40% от републиканците, заявиха, че се притесняват, че усилията на САЩ да придобият Гренландия ще навредят на НАТО и на отношенията на САЩ с европейските съюзници.

Тръмп проведе кампанията си за преизбиране на президентския пост с обещания да избегне война, което му помогна да спечели подкрепата на американците, уморени от десетилетия на външни военни конфликти като войните в Ирак и Афганистан, припомня Ройтерс.

Желанието за външни конфликти, включително опитите за разширяване на територията на САЩ, е било ниско от самото начало на втория мандат на Тръмп.

Около 10% от анкетираните се съгласиха с твърдението, че САЩ "трябва да използват военна сила, за да придобият нови територии, като Гренландия и Панамския канал", което е почти без промяна спрямо 9% в проучването на Ройтерс/Ипсос, проведено на 20-21 януари миналата година, малко след като Тръмп се върна на власт.

Някои републикански законодатели изразиха скептицизъм по отношение на амбициите на Тръмп за Гренландия, особено що се отнася до заплахите срещу Дания, макар че други подкрепят законодателство, което би дало на Тръмп правомощията да анексира Гренландия.

Освен Дания Тръмп заплаши с действия и срещу Иран, ако властите там малтретират протестиращите в страната.

Миналата година Тръмп нареди САЩ да нанесат удари в подкрепа на Израел в неговата краткотрайна война срещу Иран. Последната анкета на Ройтерс/Ипсос показа, че 33% от американците одобряват действията на Тръмп по отношение на Иран, а 43% не ги одобряват.

