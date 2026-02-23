Дават нов паркинг в "Красна поляна" за иззетите коли от СДВР (СНИМКИ)

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 16 / 16

Столичната община и район "Красна поляна“ предоставят на СДВР облагороден паркинг за съхраняване на иззетите от органите на реда автомобили.

Теренът е с обща площ от 16 декара и се намира на един от входовете на Западния парк, в края на бул. "Александър Стамболийски“. Повече от 10 години мястото се е използвало като нерегламентирано сметище, съобщи пред БНР кметът на район "Красна поляна“ Димитър Петров.

"Успяхме да облагородим това пространство, което беше превърнато в сметище. От деня, в който започнахме подготвителните дейности за паркинга, теренът и цялата част от улицата придоби един коренно различен вид. Успяхме да спасим тази точка от едно невероятно сметище“, обясни Петров.

Той добави, че паркингът ще е с капацитет за около 400 автомобила, в зависимост от големината им.

"Там беше едно място, на което постоянно се горяха различни видове материали, които изключително много замърсяваха въздуха в района. Отзивите са изключително положителни", посочи Димитър Петров.

Облагороденият паркинг ще се ползва безвъзмездно за нуждите на Столичната дирекция на вътрешните работи за срок от 10 години.