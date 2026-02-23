Снежана Стойчева: В София цени под 2200 евро за кв.м не се виждат

Българите предпочитат двустайните апартаменти и къщите, каза управителят на imoti.net и модератор на събитието Снежана Стойчева пред "България сутрин".

Утре в София откриват 11-я Real Estate Business Forum, посветен на адаптирането на пазара на недвижими имоти към Еврозоната и към променените изисквания на потребителите.

"Три ще бъдат панелите. Първият ще бъде за новата нормалност в пазара на недвижими имоти. Ще направим преглед какво да очакваме. Участниците са разнообразни с богато портфолио. Ще говорим и за ипотечното кредитиране. Поканили сме и инвеститор, който да ни обясни дали ще има повишение на цените в новото строителство", каза Стойчева, която е и модератор на събитието.

Тя разкри, че във втория панел са поканени брокери, които са много уважавани в бранша - те ще дадат съвети как да се адаптираме към новите изисквания.

По думите ѝ третият панел е посветен на темата какво да очакваме през следващите пет години - кой ще води в пазара на недвижими имоти до 2030 г.

"Пазарът на недвижими имоти е единственият, който повече от 20 години е в евро. В София цени под 2200 евро за кв.м не се виждат", отбеляза Стойчева пред Bulgaria ON AIR.

Тя посочи още, че миналата и по-миналата година всичко, което се е предлагало на пазара, се е продало, но тази година хората ще са по-взискателни и парите са се поизхарчили.

Стойчева призова хората да се информират от сериозни медии, които предоставят реална информация за имотния пазар.

Тя отчете, че на първо място интересът в страната е насочен към двустайни апартаменти, на второ място са къщите, на трето място са тристайните апартаменти.