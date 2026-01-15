След година на власт: Тръмп прави Китай, а не САЩ, отново велик

Година след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, глобално проучване показва, че голяма част от света вярва, че неговият подход "Направи Америка отново велика", насочен към нацията, вместо това помага Китай да стане отново велик.

Проучването в 21 държави за влиятелния мозъчен тръст Европейски съвет по външни отношения (ECFR) също така установи, че при Тръмп САЩ са по-малко страхливи за традиционните си противници, докато съюзниците им, особено в Европа, се чувстват все по-дистанционирани.

Повечето европейци вече не виждат САЩ като надежден съюзник и все повече подкрепят превъоръжаването, установи проучването, докато руснаците сега виждат ЕС като по-скоро враг, отколкото САЩ, а украинците търсят повече подкрепа от Брюксел, отколкото от Вашингтон.

Проучването, проведено сред близо 26 000 респонденти в 13 европейски страни, САЩ, Китай, Индия, Русия, Турция, Бразилия, Южна Африка и Южна Корея, установи, че мнозинството в почти всяка анкетирана територия очаква глобалното влияние на Китай да нарасне през следващото десетилетие.

Тези очаквания варират от 83% в Южна Африка, 72% в Бразилия и 63% в Турция, през 54% в САЩ, 53% в 10 държави от ЕС и 51% в Индия, до 50% във Великобритания. Повечето граждани на ЕС очакват Китай скоро да стане световен лидер в производството на електрически превозни средства и възобновяеми енергийни източници.

Нещо повече, малцина изглеждат загрижени за това. Проучването установи, че само в Украйна и Южна Корея мнозинството възприема Китай като съперник или противник, докато повече хора в Южна Африка, Индия и Бразилия виждат Китай като съюзник, отколкото преди две години.

В Южна Африка (85%), Русия (86%) и Бразилия (73%) мнозинството възприема Китай или като необходим партньор, или като съюзник. Позицията на ЕС остана непроменена: 45% виждат Китай като необходим партньор. Много страни очакват отношенията им с Китай да се засилят.

В същото време, макар мнозина да вярват, че САЩ ще останат влиятелни, извън Бразилия, Индия, Южна Африка и Турция, нямаше мнозинство - включително в самите САЩ - за мнението, че американското влияние вероятно ще нарасне допълнително.

На фона на все по-благоприятните възгледи за Китай, статутът на САЩ като съюзник е намалял в почти всички анкетирани страни, като Индия е единствената, където мнозинството все още смята САЩ за съюзник, споделящ ценностите и интересите на страната.

Както показаха и други анкети, промяната във възприятията за САЩ сред гражданите на ЕС е забележима: само 16% сега смятат САЩ за съюзник, като впечатляващите 20% ги виждат или като съперник, или като враг.

На много места възприятията за Америка са в упадък

В повечето страни проучването също показа, че очакванията към самия Тръмп са спаднали, понякога драстично. По-малко хора смятат, че преизбирането на президента на САЩ е добро за американските граждани, техните собствени страни или за мира в света, отколкото преди 12 месеца.

Проучването, четвъртото от поредица, е проведено с проекта "Европа в променящия се свят" на Оксфордския университет. То предполага, че с промяната в световния баланс на силите, възприятията на хората за Европа също се променят - най-вече в Русия.

С наближаването на петата година от войната в Украйна през февруари, анкетираните в Русия сега са по-склонни (51%) да виждат Европа като противник, отколкото миналата година (41%), и по-малко склонни (37%) да смятат САЩ за такива, отколкото преди 12 месеца (48%).

Украинците, от друга страна, са по-склонни да виждат Европа като съюзник (39%), отколкото САЩ (18%, в сравнение с 27% миналата година). Възгледите за Европа се променят и в Китай, където 61% от анкетираните виждат САЩ като заплаха, но само 19% мислят същото за ЕС.

Авторите на доклада, Иван Кръстев от Центъра за либерални стратегии, Марк Леонард от ECFR и историкът и колумнист на Guardian Тимъти Гартън Аш, заявиха, че това изглежда не се дължи на факта, че китайските граждани не приемат ЕС сериозно.

Всъщност проучването показа, че за разлика от много други страни, мнозинството (59%) в Китай смятат ЕС за велика сила, като 46% също виждат блока предимно като партньор - мнение, споделяно, въпреки антиевропейската реторика на Тръмп, от 40% от американците.

Оптимизмът относно ЕС обаче не се споделя от много европейци. Повечето (46%) не вярват, че ЕС е сила, способна да се справя равностойно със САЩ или Китай, чувство, което се е увеличило през последната година (от 42% през 2024 г.).

Много европейци също се съмняват, че бъдещето ще донесе нещо добро за техните страни (49%) или за света (51%), тревожейки се за руската агресия срещу страната им (40%) и за голяма европейска война (55%). Повече от половината (52%) подкрепят увеличаване на разходите за отбрана.

Авторите казват, че анкетата разкрива "свят, в който действията на САЩ подсилват Китай", добавяйки, че намесата на Тръмп във Венецуела и териториалните амбиции в Гренландия предполагат, че "той е решил, че е по-добре една велика да всява страх, отколкото да бъде обичана".

"Европа може да се окаже притисната или просто игнорирана", казаха те, добавяйки: "Политическите лидери в Европа вече не трябва да се питат дали собствените им граждани разбират радикалния характер на настоящите геополитически промени."

Европейците виждат, че старият ред е свършен, казаха те. Европейските лидери сега трябва да бъдат "реалистични и смели едновременно", като намерят "нови начини не само да се справят в многополюсен свят, но и да се превърнат в полюс в този свят – или да изчезнат сред останалите".