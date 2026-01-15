Геополитически обрат: САЩ ограничават влиянието на Китай в Латинска Америка чрез Венецуела

Изгонването от САЩ на венецуелския диктатор Николас Мадуро принуждава Пекин да преосмисли амбициите си в регион, който отново прилича на задния двор на Америка, заявиха хора, близки до вътрешните дискусии в китайското ръководство.

В продължение на години Китай проникваше в Латинска Америка, убеждавайки страните да се откажат от подкрепата си за Тайван с кредити за строителство на пътища, пристанища и железопътни линии, като извършваше значителни покупки на суровини като соя и петрол и добиваше метали като мед. Мадуро беше най-важният му съюзник, антиамерикански лидер с петролни ресурси, който спечели на Венецуела рядкото отличие „партньорство за всички времена“ – най-високата дипломатическа чест на Китай и статут, който никоя друга страна в Латинска Америка не притежава, пише WSJ.

Сега Пекин вече не се стреми да прави нови пробиви в региона в краткосрочен план, казват източниците. Вместо това дискурсът в китайските политически кръгове се е изместил към потенциална компромисна позиция: ако Западната полусфера принадлежи на американците, тогава Тайванският проток принадлежи на китайците.

Това изчисление не означава, че Китай разглежда действията на САЩ във Венецуела като зелена светлина за незабавни действия за връщане на Тайван, демократично управляван остров, който Пекин разглежда като отцепила се провинция. По-скоро, действията на САЩ срещу Мадуро с употреба на сила подкрепят Китай, тъй като дават приоритет на „основните му интереси“, главно да постави Тайван под свой контрол.

Китайските лидери вече наблюдаваха как влиянието им в Латинска Америка намалява, откакто президентът Тръмп се върна в Белия дом преди година.

Мексико наскоро наложи 50% мита върху китайските електромобили, за да се приведе в съответствие с Вашингтон преди важния преглед на Северноамериканското споразумение за свободна търговия през 2026 г. Панама се върна в орбитата на САЩ, като се оттегли от инициативата „Един пояс, един път“ на Си Цзинпин и позволи на американски военни да се настаняват на ротационен принцип в базите близо до канала.

Дори Хондурас, който прекъсна връзките си с Тайван през 2023 г., се колебае.

Индустрията за отглеждане на скариди в страната до голяма степен се срина, след като не успя да намери обещаваните високостойностни пазари в Китай, което доведе до значително напрежение в местната икономика. Сега новоизбраният президент Насри Асфура, подкрепен от Тръмп, изглежда готов да изпълни предизборното си обещание да се върне към признаването на Тайпе.

До декември, с нарастването на загубите в региона, Пекин издаде политически документ за Латинска Америка, в който се предполага, че няма да се откаже от амбициите си там – позиция, която по-късно може да използва, за да изтръгне отстъпки от Вашингтон по отношение на Тайван.

След това, точно след Нова година, Си изпрати специален пратеник във Венецуела с мисия да спре кървенето.

Според хора, запознати с вътрешните дискусии, целта на пратеника, Цю Сяоци, беше да осигури това, което Пекин нарича ji ben pan – „стратегическата основа” на влиянието на Китай в Латинска Америка. Това означаваше да се гарантира изплащането на над 10 милиарда долара неизплатени дългове на Венецуела и продължаване на достъпа до най-големите запаси от суров петрол в света.

Няколко часа след срещата на Цю с Мадуро на 3 януари, специалните сили на САЩ нахлуха в Каракас и след интензивна престрелка си тръгнаха с лидера на страната. С това десетилетният проект на Китай да си осигури геостратегическа опора в задния двор на Америка внезапно беше обърнат.Сега Китай има купчина токсични дългови задължения от Венецуела и се занимава с режим, който трябва да даде приоритет на Тръмп, който се нарича „действащ президент“ на страната.

Независимо как ще се развие политическата ситуация във Венецуела, желанието на Китай да задълбочи практическото сътрудничество с Венецуела в различни области няма да се промени“, заяви Лю Пеню, говорител на китайското посолство във Вашингтон, в отговор на въпроси от The Wall Street Journal.

Но САЩ вече предприемат стъпки, за да променят контрола върху нефтените находища във Венецуела, където Китай има големи интереси.

Политически анализатори, близки до Белия дом, заявиха, че САЩ могат да заменят китайската инфраструктура във Венецуела с американски предприятия. По същество, според анализаторите, администрацията на Тръмп може да предложи на новото правителство на Венецуела възможност САЩ да улеснят преструктурирането на дълговете на страната в замяна на изключителни права за американски компании да разработват и добиват нефт. Тази стъпка ефективно ще извади Китай от играта.Говорителката на Белия дом Анна Кели заяви, че възстановяването на американското превъзходство в Западната полусфера включва „привличане на утвърдени приятели, които да помогнат за укрепването на взаимната сигурност в региона, и култивиране на нови партньори в региона“. ”Целта на Пекин сега е отбранителна, заявиха хора, близки до вътрешните дискусии: да се гарантира, че страната няма да бъде изцяло изтрита от счетоводните книги на петролните резерви на Венецуела. Това стратегическо отстъпление, според тези хора, може да е точно това, което Китай очаква от САЩ в Тайванския пролив. Други стимули, които китайските власти обмислят, според тях, включват потенциалното съгласие на Пекин да закупи дългосрочни държавни облигации на стойност милиарди долари.

Очакваната среща на върха между Си и Тръмп през април в Пекин вероятно ще бъде първото истинско изпитание за новата стратегия на Китай. Китайското ръководство се надява да прецени дали фокусът на Тръмп върху Западната полусфера в рамките на политиката „Америка на първо място“ е възможност за Китай да упражни по-голям контрол върху собствената си периферия, или операцията във Венецуела е само първата стъпка в глобалното утвърждаване на американската мощ.В Пекин някои твърдолинейни политици виждат фокуса на Тръмп върху Западната полусфера като отвличане на вниманието, което може да остави вакуум в Азиатско-тихоокеанския регион. Администрацията нарича тази политика „Тръмп-следствие“ на Доктрината на Монро, предупреждение от 19-ти век към Европа от президента Джеймс Монро срещу нова колонизация в Западната полусфера, която той обяви за изключителна територия на САЩ.Други твърдят, че одобрението на Тръмп за свалянето на Мадуро доказва, че американският интервенционизъм е далеч от „хартиения тигър“, на който се надяваха ястребите в Пекин.

„Падането на Мадуро принуди Пекин да прояви ново уважение към Доктрината на Монро“, заяви Юн Сун, директор на програмата за Китай в Стимсън Център.

„Желанието на Тръмп да използва твърда сила доказва, че американската решителност е реалност, която Пекин също трябва да вземе на сериозно.“Докато самият Тръмп остава неутрален по отношение на военната защита на Тайван, Националната стратегия за сигурност на неговата администрация за 2025 г. предоставя по-ясна пътна карта за интересите на САЩ. Документът, публикуван в края на миналата година, определя острова като незаменим елемент в глобалната икономика. Стратегията изрично дава приоритет на „запазването на военно превъзходство“ за възпиране на конфликти, като разглежда Тайван като жизненоважен морски пазител в Първата верига острови, която защитава американската търговия от китайското господство.

Президентът на Тайван Лай Чин-те е изразил желание да присъства на встъпването в длъжност на Асфура в Хондурас на 27 януари, заявиха запознати с въпроса. През декември говорител на тайванското министерство на външните работи заяви, че Тайпе остава отворено за сътрудничество с всички държави, включително Хондурас, без предварителни условия.Пекин следи отблизо дали администрацията на Тръмп ще разреши на Лай транзитно преминаване през САЩ по пътя към Централна Америка – привилегия, която му беше отказана миналата година.

Особено болезнено за Пекин беше решението на Москва. Докато китайският пратеник все още изготвяше изявления за „всесезонното“ партньорство на Пекин с Венецуела, Русия вече беше започнала тиха евакуация на семействата на своите дипломати в края на декември.

Хората, близки до Пекин, заявиха, че Москва, която публично отрече новината за евакуацията, не е информирала китайците за плана си.