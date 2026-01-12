Проф. Мермерски за Гренландия: Голямата борба не е с Дания, а с Русия и Китай

Откакто Доналд Тръмп насочи вниманието си към Гренландия, отново се заговори за огромния остров в Северния полярен кръг, който е автономна територия на Дания от 1979 г. Там живеят около 20-30 хиляди души

"Ние си представяме, че Русия е много далеч от САЩ. Но всичко, което се изстреля от Щатите към Русия и от Русия към Щатите при един сериозен ядрен конфликт минава над Гренландия. Това е мястото, на което трябва да се осигури защитата. Апогеят на всички изстрели ще мине над Гренландия. Там живеят 20-30 хиляди души, главно ескимоси, но има и смесено население. Последното проучване показва, че 84% от гренландците са недоволни от Дания като колонизатор", каза анализаторът проф. Йонко Мермерски за "България сутрин".

Той припомни, че през 17 век Дания е колонизирала Гренландия.

"Това не е никаква датска територия. 17 век датчаните са искали да станат колонизатори, защото всички други големи европейски сили са били колонизатори. Но сегашната реалност е, че Гренландия е мястото, където от тактическа гледна точка Америка може да разположи нападателни, не само отбранителни сили. Доналд Тръмп иска да я купи тази територия, Дания е по-малка от България, няма капацитета да защитава Гренландия", допълни проф. Мермерски в ефира на Bulgaria ON AIR.

Събеседникът е съгласен с думите на Тръмп, че ако САЩ не придобие Гренландия, то тя ще бъде част от Русия или Китай.

"Ако Гренландия е американска територия, около нея ще има американски териториални води, в които руските подводници и кораби няма да могат да попада. Ако искаме силен НАТО, не е лошо нашите евромиротворци да се подредим със САЩ. 84% от населението на Гренландия не са доволни от Дания, защото те не могат да го разработват, скъпо им е, не получават нищо", подчерта анализаторът.

По думите единият вариант за Гренландия е да се купи, а другият - референдум.

"Третият вариант е акцесионен договор. Щатите са най-застрашени при териториите над Гренландия. За да има силно НАТО, трябва САЩ да са силни. Ние се намираме в постглобалистична ситуация. Голямата борба не е с Дания, а с Русия и Китай. Глупава риторика върви в Европа, защото веднага се скача и се правят декларации. Във Венецуела също има борба с китайците", поясни проф. Мермерски.

Според него няма шанс Мачадо да поеме управлението във Венецуела: "Тя така или иначе е по-лява, тя е "гола" активистка. Няма политическа инерция".