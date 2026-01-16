Големите загуби на Русия в Украйна я доближават до критична точка

Руската армия понася тежки загуби в боевете в Украйна, като всеки месец загиват до 25 000 войници, заяви тази седмица най-високопоставеният цивилен служител на НАТО, наричайки клането „неустойчиво“ за Москва.

„В момента руснаците губят огромно количество войници благодарение на украинската отбрана“, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред европейските законодатели на форум в Брюксел във вторник.

Той каза, че между 20 000 и 25 000 войници умират всеки месец, докато войната продължава, пише BI.

„Не говоря за сериозно ранени. Убити“, поясни Рюте. Той сравни невероятно високите загуби с нападението на Съветския съюз над Афганистан през 1979 г., където според оценки 15 000 от неговите войници са били убити в период от повече от девет години. „Сега те губят толкова или повече за един месец“, каза той за броя на убитите руски войници всеки месец. „Така че и това е неустойчиво от тяхна страна.“

Русия не е оповестила официални данни за жертвите, но украинските и западните оценки рисуват мрачна картина за Москва.

Британското министерство на отбраната заяви в актуализирана информация от разузнаването в сряда, че Русия вероятно е понесла над 1,2 милиона жертви на бойното поле от началото на мащабната си инвазия в Украйна преди почти четири години, като средно 1100 войници са били убити и ранени всеки ден през миналия месец.

Средният дневен брой на жертвите на Русия от август до декември 2025 г. е нараснал стабилно, въпреки че все още е по-нисък от този през същите месеци на 2024 г., според министерството. То заяви, че неотдавнашният ръст е настъпил, след като Москва е постигнала малки териториални печалби, а тежките загуби се очаква да продължат и през 2026 г. „с продължаващи атаки на пехотата по няколко оси“.

Руските сили се фокусират върху превземането на разкъсвания от войната град Покровск в източната част на Донецка област в Украйна от повече от година.

Той е бил мястото на едни от най-интензивните сражения във войната.

Украински официални лица заявиха, че атакуващите дронове са най-големият убиец на хора и техника на бойното поле, като се смята, че са отговорни за унищожаването на около 90% от всички ударени цели. Военните части редовно публикуват кадри от своите бойни убийства в социалните медии.

Оценките за жертвите подчертават значителните загуби за Русия. Тя разполага с много по-голям резерв от население, от който може да набира нови войници и да попълва загубите си, отколкото Украйна. Въпреки това, Москва се е опитала да избегне мащабна принудителна мобилизация по време на войната, а анализаторите на конфликта смятат, че е малко вероятно да го направи в близко бъдеще.

Катерина Степаненко, изследовател по Русия в Института за изследване на войната, американски мозъчен тръст, заяви пред Business Insider, че Москва все повече разчита на тайни и неформални мрежи за набиране на кадри, за да избегне пълна мобилизация, която вероятно би имала огромна политическа цена.

Руските военни усилия да привлекат нови войници във войната срещу Украйна включват предлагане на финансови облаги на някои неформални вербовчици, набиране на бойци от чужбина и манипулиране на законодателството за използването на активни и неактивни резерви, както и други неофициални методи, каза Степаненко.

„Преди Кремъл просто възлагаше на военните центрове за набиране на кадри, някои паравоенни организации и регионалните власти да се занимават с набирането“, каза тя. Сега Москва трябва да мисли: „Откъде още можем да изтръгнем новобранци?“

Оценките на САЩ и Украйна от миналата година сочат, че Русия привлича средно между 30 000 и 36 000 нови войници месечно във войната, цифри, подобни на броя на жертвите. Руският президент Владимир Путин заяви, че хиляди повече от това са доброволци.

„За руските сили със сигурност е предизвикателство да заменят личния състав и да компенсират жертвите“, каза Степаненко, добавяйки, че Русия в крайна сметка ще „удари стена“, ако не промени системата си за личен състав и набиране на войници.

Междувременно се смята, че Украйна, която не разкрива официални данни за жертвите, подобно на Русия, е понесла около 400 000 убити и ранени войници. Тези загуби са тежки, тъй като Украйна се сблъсква с постоянна борба за човешки ресурси.

Разпространението на дронове над бойното поле прави все по-трудно евакуирането на жертвите от разширяващата се зона на смърт, която се простира в двете посоки по фронтовата линия, което допринася значително за тежките загуби.

Украински и западни войници и офицери са заявили, че „златният час“ – първите 60 минути след тежко нараняване, когато медицинското лечение определя дали войникът ще живее или ще умре – отдавна е отминал в тази война.