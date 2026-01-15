Тръмп: Украйна, не Русия бави сключването на мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Ройтерс, че Украйна, а не Русия, забавя евентуалното сключване на мирно споразумение.

Изказването на американския лидер е в ярък контраст с реториката на европейските съюзници, които твърдят, че Москва няма голям интерес да сложи край на войната в Украйна, коментира британската новинарска агенция.

Тръмп каза в ексклузивното интервю, което даде в сряда в Овалния кабинет на Белия дом, че руският президент Владимир Путин е готов да приключи своята почти четиригодишна инвазия в Украйна. По думите на американския лидер Зеленски е по-резервиран.

"Мисля, че той е готов да сключи сделка", каза Тръмп за руския президент. "Мисля, че Украйна е по-малко готова да сключи сделка", добави Тръмп.

Американският президент бе запитан защо преговорите, водени от САЩ, все още не са разрешили най-големия сухопътен конфликт в Европа след Втората световна. "Зеленски", отговори Тръмп. Думите на Тръмп сигнализират за ново разочарование от украинския лидер, отбелязва Ройтерс. Двамата президенти отдавна имат нестабилни отношения, въпреки че контактите им изглежда се подобриха в хода на първата година от втория мандат на Тръмп.

На моменти президентът републиканец бе по-склонен от лидерите на някои съюзници на САЩ да приема уверенията на Путин за чиста монета, пише още британската агенция. Това разочарова Киев, европейските столици и американските законодатели, включително някои републиканци.

През декември Ройтерс публикува информацията, че според американското разузнаване Путин не се е отказал от целта си да завземе цяла Украйна и да си върне части от Европа, които са принадлежали на бившата съветска империя. Директорът на Службата за национално разузнаване на САЩ Тълси Габард отрече тази информация.

Трудности в преговорите

През последните седмици фокусът на водените от САЩ преговори бе поставен върху гаранциите за сигурност на Украйна след войната. Целта е да е сигурно, че тя няма да бъде отново нападната от Русия след евентуално сключване на мирно споразумение. Като цяло американските преговарящи притискат Украйна да се откаже от източния си регион Донбас в рамките на евентуалното бъдещо мирно споразумение.

Украински официални лица бяха силно ангажирани с последните преговори, които от американска страна се водеха от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Европейски представители се усъмниха във вероятността Путин да се съгласи с някои от условията, които бяха договорени от Киев, Вашингтон и европейски лидери.

Тръмп каза в интервюто си за Ройтерс, че не е знаел за евентуалното предстоящо пътуване на Уиткоф и Къшнър до Москва, за което агенция Блумбърг съобщи по-рано в сряда.

Тръмп отговори въпроса дали следващата седмица ще се срещне със Зеленски в кулоарите на Световния икономически форум в Давос с думите: "Бих го направил, ако той е там… Аз ще бъда там".

Тръмп не даде подробно обяснение на въпроса на Ройтерс защо според него Зеленски се отнася резервирано към преговорите. "Мисля, че просто му е трудно да стигне дотам", каза президентът на САЩ.

Зеленски публично изключи възможността за всякакви териториални отстъпки в полза на Москва, като посочи, че конституцията на страната забранява на Киев да отстъпва каквито и да е територии.

(БТА)