В Украйна казват, че се готви за избори и референдум, но реалистично ли е това?

През последните седмици президентът Володимир Зеленски започна активно да промотира идеята за провеждане на референдум и евентуално президентски избори веднага след постигане на прекратяване на огъня.

Целта на тези подготовки е да се убеди президентът на САЩ Доналд Тръмп, че Украйна е сериозна по отношение на потенциално мирно споразумение. Въпреки това, има много пречки пред провеждането на избори и референдум преди официалния край на войната.

Преди всичко, Русия не е показала никакви индикации, че се съгласява на каквото и да е прекратяване на огъня.

Но ако прекратяването на огъня се състои и ако изборите бъдат организирани прибързано, е малко вероятно то да бъде честно, конкурентно и демократично, докато референдум за сделка, нарушаваща териториалната цялост, би бил противоконституционен.

"Ето защо това е много опасен въпрос и ключовият въпрос е колко доверие гражданите на Украйна ще имат в резултатите от такива избори“, каза пред Kyiv Independent Ярослав Юрчишин, депутат от опозиционната партия "Голос“.

"Важното сега е да се проведат избори, които да доведат до правителство с висока степен на легитимност, защото това правителство най-вероятно ще бъде това, което ще преговаря за споразумения между Украйна и Русия", казва Юрчишин.

Военно положение и избори

Военното положение на Украйна, въведено в началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., изрично забранява президентските, парламентарните и местните избори.

Междувременно украинската конституция постановява, че правомощията на парламента на страната трябва да бъдат удължени до края на военното положение. Конституцията обаче не съдържа подобни разпоредби за президентските или местните избори.

Единственият начин за провеждане на президентски избори е или да се отмени военното положение, или да се промени законодателството за военното положение. Провеждането на избори след отмяната на военното положение се разглежда като по-вероятен сценарий, казват експерти.

Ако изборите се провеждаха при военно положение, те нямаше да се считат за демократични, тъй като военното положение по дефиниция налага ограничения на гражданските свободи, заяви пред Kyiv Independent Олга Айвазовска, ръководител на украинската неправителствена организация "Опора“.

Каква е ползата на Зеленски?

Критиците казват, че Зеленски иска да използва евентуален референдум, за да си осигури преизбирането.

"Ако референдум се проведе едновременно с президентските избори, тогава за много хора той ще изглежда като гарант на това мирно споразумение“, каза украинският политически анализатор Володимир Фесенко и добавя: "Ако бъде избран някой друг, кой знае дали споразумението изобщо ще бъде приложено, дори и да е било одобрено с референдум".

Ако обаче населението възприеме мирното споразумение като капитулация на Украйна, Зеленски би могъл да използва различна стратегия и да се противопостави на сделката по време на евентуален избор, според Фесенко.

Други обаче смятат, че Зеленски всъщност не възнамерява да провежда никакви избори или референдуми, а последните му изявления целят да успокоят Тръмп, докато текат преговорите.

Пречките се увеличават

Независимо от мотивацията на Зеленски, отказът на Русия да приеме сделка прави референдум или избори малко вероятни.

"(Изборите и референдумът) до голяма степен зависят от това дали руснаците ще се съгласят на прекратяване на огъня преди този референдум. Доколкото знаем, няма такова споразумение. Ако няма такова споразумение, тогава вероятността за провеждане на референдума и съответно на изборите изглежда изключително малко вероятна", казва още Фесенко.

Друг проблем е, че ще бъде трудно да се съберат гласове в парламента за ратифициране на спорно мирно споразумение или за приемане на закон за провеждане на избори и референдум.

"В момента, дори по сравнително рутинни законопроекти без големи лични интереси, те едва генерират 160-170 гласа“, каза Юрчишин и добави: "Откъде ще вземат останалите? Това е голям въпрос.“

За да приеме закон, парламентът се нуждае от 226 гласа, а за конституционни изменения са необходими 300 поддръжници.

Ако потенциално мирно споразумение се възприеме като спорно, законодателите може да се страхуват да не бъдат обвинени в държавна измяна, ако го подкрепят, добави Юрчишин.

Подкрепата за избори и референдум в собствената партия на Зеленски изглежда слаба.