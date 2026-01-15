IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Всички се нуждаят от по-благоприятен договор СТАРТ

Русия все още чака отговор от САЩ на инициативата на Путин за удължаване на договора

15.01.2026 | 13:53 ч.
Снимка: БГНЕС/ EPA

Светът наистина се нуждае от по-благоприятен договор за стратегическите нападателни оръжия, какъвто е и желанието на Съединените щати, но разработването на такова споразумение е много сложно и отнема много време. Това заяви по време на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки изявленията по въпроса на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Вярваме, че, разбира се, по-благоприятен документ, по-благоприятно споразумение би било необходимо за всички. Но постигането на такова споразумение е много сложен и отнемащ време процес“, отбеляза Песков.

Според Песков това е „много сложен въпрос“:

„Всички се нуждаят от по-изгодно решение, но не е толкова лесно да се стигне до него“.

Москва все още не е получила отговор от Вашингтон относно инициативата на руския президент Владимир Путин за удължаване на ограниченията върху оръжията, установени с договора, с още една година, заяви Песков.

„Не сме получили отговор“, каза той в отговор на въпрос по темата. „Очакваме отговор на инициативата на Путин и смятаме, че това е много важна тема.“

