Новини

Песков: Действията на ЕС по отношение на руските активи ще доведат до колапс

Русия не е наясно с промените, които САЩ и Украйна са направили в мирния план

12.12.2025 | 15:33 ч. 24
Снимка: БГНЕС/ EPA

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков смята, че действията на Европейския съюз, насочени към конфискация на замразени руски активи, ще доведат до колапс на Бретънуудската система, предава ТАСС.

"Като цяло страните се съгласиха, че подобни необмислени действия от страна на европейците биха подкопали ефективно системата от Бретън Уудс и всички основи и принципи на международната финансова система", каза Песков пред репортери, отбелязвайки, че руският и турският президент Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган са обърнали значително внимание на ситуацията около замразените руски активи в Европа.

По думите му, руската страна не е запозната с измененията в американския мирен план, които се появиха по време на процеса между САЩ и Украйна.

"Няма информация от Вашингтон относно резултатите от преговорите между САЩ и Украйна", каза той. "В момента те, американците, разговарят с украинците, нещо се променя, правят се някои промени, но ние не знаем какви са те", добави Песков.

Той отказа да коментира срещата на представители на САЩ, Украйна и ЕС, насрочена за 13 декември.

Песков Русия Украйна война САЩ Ердоган
