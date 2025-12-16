Песков: Русия се стреми към дългосрочен мир

Русия се стреми към дългосрочен мир и не е готова да го замести с краткосрочни, нежизнеспособни решения. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки идеята за "коледно примирие", предава ТАСС.

Песков отбеляза, че "нашата позиция е добре известна", последователна, прозрачна и "разбрана от американците". Той добави, че като цяло "тя е разбрана и от украинците", в което "ние сме убедени". Ако Украйна "има доминиращо желание да замести постигането на сделка с краткосрочни, нежизнеспособни решения", Русия едва ли ще е готова да участва.

Прессекретарят на руския президент подчерта, че "ние искаме мир, не искаме прекратяване на огъня", за да "дадем почивка на Украйна и да се подготвим за продължаването на войната". Русия иска „да спре тази война, да постигне целите си“, да гарантира мир в Европа за в бъдеще и да „осигури интересите си“.

"Това е, което искаме", каза още Песков.