И Путин се намеси за Иран, разговаря с Пезешкиан и Нетаняху

Руският президент Владимир Путин обсъди в телефонен разговор с премиера на Израел Бенямин Нетаняху ситуацията около Иран, предаде ТАСС, като се позова на прессъобщение на Кремъл.

Двамата лидери обсъдиха "положението в Близкия изток и ситуацията около Иран", пише в текста. Президентът Путин изрази позицията, че трябва да се предприемат "политически и дипломатически ходове" за гарантиране на стабилност и сигурност в региона.

Потвърдена бе готовността на руската страна "да продължи да полага съответните посреднически усилия и да съдейства за насърчаване на конструктивен диалог с участието на всички заинтересовани държави", допълва пресслужбата на Кремъл.

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че президентът Путин е разговарял днес по телефона и с иранския си колега Масуд Пезешкиан, отбелязва Ройтерс.

Руският президент ще продължи да полага усилия за деескалация на ситуацията в региона, каза Песков.

