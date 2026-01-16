IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И Путин се намеси за Иран, разговаря с Пезешкиан и Нетаняху

Потвърдена бе готовността на руската страна да продължи да полага посреднически усилия

16.01.2026 | 19:22 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Руският президент Владимир Путин обсъди в телефонен разговор с премиера на Израел Бенямин Нетаняху ситуацията около Иран, предаде ТАСС, като се позова на прессъобщение на Кремъл. 

Двамата лидери обсъдиха "положението в Близкия изток и ситуацията около Иран", пише в текста. Президентът Путин изрази позицията, че трябва да се предприемат "политически и дипломатически ходове" за гарантиране на стабилност и сигурност в региона. 

Потвърдена бе готовността на руската страна "да продължи да полага съответните посреднически усилия и да съдейства за насърчаване на конструктивен диалог с участието на всички заинтересовани държави", допълва пресслужбата на Кремъл.

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат. 

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че президентът Путин е разговарял днес по телефона и с иранския си колега Масуд Пезешкиан, отбелязва Ройтерс. 

Руският президент ще продължи да полага усилия за деескалация на ситуацията в региона, каза Песков.
(БТА)

