Иран няма да оцелее в сегашния си вид до края на 2026 г.

Докато протестиращите се изливат по улиците на Иран нощ след нощ, лидери в региона и по света се борят с възможността Ислямската република да бъде свалена – основополагащо събитие, което би трансформирало световната геополитика и енергийните пазари.

Режимът на върховния лидер аятолах Али Хаменей е преживявал многократни протести, но демонстрациите, започнали преди две седмици, се разпространяват - според някои сведения стотици хиляди хора не се подчиниха на заплахите на властите и бруталните репресии, за да излязат на улицата през уикенда, от столицата Техеран до десетки други градове в страната с 90 милиона население. Те са окуражавани от президента Доналд Тръмп, току-що задържал венецуелския президент Николас Мадуро, а американският лидер през последните дни многократно заплашваше да удари Иран, което предполага, че Америка се е върнала в бизнеса със смяна на режими.

Световните лидери и инвеститорите наблюдават отблизо. Американските командири са информирали Тръмп за възможностите за военни удари, според служител на Белия дом. Цената на суровия петрол Brent скочи с повече от 5% в четвъртък и петък до над 63 долара за барел, тъй като инвеститорите оцениха възможността за прекъсване на доставките в четвъртия по големина производител на ОПЕК.

„Това е най-важният момент в Иран от 1979 г. насам“, каза Уилям Ъшър, бивш старши анализатор за Близкия изток в Централното разузнавателно управление, визирайки революцията, която роди Ислямската република, преобърна баланса на силите в региона и доведе до десетилетия на враждебност между Техеран и САЩ и техните съюзници. „Режимът е в много трудна позиция в момента и основният двигател е икономиката. Мисля, че имат все по-малък прозорец за повторно утвърждаване на контрола и ограничен набор от инструменти, за да го направят.“

Повече от 500 протестиращи са били убити през последните две седмици, според АП, позовавайки се на базираната в САЩ информационна агенция Human Rights Activists News Agency, а над 10 000 са били арестувани при демонстрации, предизвикани от валутна криза и икономически колапс, но сега фокусирани и върху режима.

Властите се опитват да блокират интернет и телефонните мрежи от четвъртък, докато се стремят да потушат нарастващото възмущение на иранците от корупцията в правителството, лошото икономическо управление и репресиите. Чуждестранни авиокомпании отмениха полетите до страната.

Многократните предупреждения на Тръмп към Иран, че САЩ ще нанесат удар, ако загинат мирни протестиращи, идват в момент, когато президентът ескалира атаката си срещу световния ред след Втората световна война, демонстрирайки американска мощ, включително претенции за петрола на Венецуела след отвличането на Мадуро и заплаха да превземе Гренландия от съюзника в НАТО Дания.

Израел, който нанесе удари по Иран по време на 12-дневна въздушна война с помощта на САЩ през юни, поддържа тясна връзка с европейските правителства относно ситуацията на място, според висш европейски служител, който поиска да не бъде назован, обсъждайки частни разговори.

Ако режимът падне, това би било удар за руския президент Владимир Путин, който би загубил още един чуждестранен съюзник след Мадуро този месец и свалянето на сирийския президент Башар Асад преди малко повече от година, добави служителят.

Залогът за търговците на петрол е значителен. Но не е ясно дали Хузестан, основната провинция за добив на петрол, е преживяла вълнения и засега няма признаци за намален износ на суров петрол. В събота Реза Пахлави, синът на бившия шах, който е в изгнание в САЩ и се позиционира като лидер на опозицията, призова петролните работници да стачкуват. Петролните стачки през 1978 г. бяха един от смъртните удари за монархията на баща му.

Белият дом е във възход след тактическия успех на операцията срещу Мадуро, както и решението на Тръмп да бомбардира ирански ядрени съоръжения в края на 12-дневната война. Американските власти също така увеличават натиска върху Дания да отстъпи контрола над Гренландия, което сигнализира, че администрацията има апетит за още набези в чужбина.

Тръмп може би ще се изкуши, въпреки всички рискове, да се опита да свали правителство, което е заклет враг на САЩ и Израел от над 45 години.

Потенциалният вакуум във властта тревожи арабските лидери в Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC), според регионални представители. Докато групата - която включва Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар - често е гледала на Иран като на противник, нейните членове се стремят да подобрят връзките през последните години, за да гарантират, че Техеран няма да реагира на каквито и да е израелски или американски военни действия, като ги атакува. Призракът на Арабската пролет, където диктатори паднаха в региона, за да последва хаос, е голям.

Иран предупреди, че ако бъде атакуван, американските активи в региона - където има дълбоки търговски връзки и десетки хиляди войници, разположени - и Израел ще бъдат „легитимни цели за нас“.

Ислямската република е силно отслабена през последните две години заради стагниращата си икономика, бурната инфлация и израелските удари както срещу нея, така и срещу нейните проксита. Но той запазва голям и усъвършенстван арсенал от балистични ракети, способни да поразяват цели в Близкия изток, от военни бази до нефтени инсталации, а режимът все още има подкрепата на многобройните сили за сигурност на страната, включително изключително важния Корпус на гвардейците на ислямската революция.

Ударите на САЩ и Израел може дори да укрепят правителството и да намалят привлекателността на протестното движение. През юни имаше вълна от национализъм, тъй като еврейската държава и Вашингтон засипваха страната с бомби.

Ислямската република вероятно няма да оцелее в сегашния си вид до края на 2026 г., според Дина Есфандиари, анализатор за Близкия изток в Bloomberg Economics. Най-вероятният сценарий, според нея, е разместване на ръководството, което до голяма степен запазва системата, или преврат от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), което би могло да означава по-голяма социална свобода - организацията се управлява от генерали, а не от духовници - но по-малко политическа свобода и по-милитаристична външна политика.

„Засега колапсът изглежда малко вероятен“, каза тя. „Иранците се страхуват от хаоса, след като видяха ефекта в съседните Ирак и Сирия. По-важното е, че правителството предприема решителни мерки.“

В неделя президентът Масуд Пезешкиан, бивш кардиохирург и умерен роднина на други на върха на иранското правителство, изрази помирителна нотка, като изрази съболезнования на семействата, засегнати от „трагичните последици“.

„Нека седнем заедно, ръка за ръка, и да решим проблемите“, каза той по държавната телевизия.

„Не мисля, че падането на режима би било приятно“, каза Ъшър, бившият анализатор на ЦРУ. „В краткосрочен план мога да си представя известно раздробяване на страната, тъй като етническите малцинствени групи и някои провинции се стремят към автономия от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) ще се бори енергично, за да спаси режима, така че мисля, че има голяма вероятност за мащабно насилие.“

Целият анализ на сайта на Bloomberg TV Bulgaria