1500 войници са готови въдворят ред в Минесота

Армията е на разпореждане в случай, че насилието в щата ескалира

18.01.2026 | 12:11 ч. 12
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Американският Пентагон е наредил на около 1500 войници в активна служба да се подготвят за евентуално разполагане в щата Минесота, предаде Ройтерс, като цитира статия във в. "Вашингтон пост", позоваваща се на представители на американското министерство на отбраната.

Армията е разпоредила на подразделенията да се подготвят за разполагане в случай, че насилието в щата ескалира, се казва в статията, предава БТА.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши да приложи Закона срещу бунтовете, ако властите в щата не попречат на протестиращите да атакуват имиграционните служители.

"Ако корумпираните политици от Минесота не спазват закона и не спрат професионалните агитатори и бунтовници да атакуват патриотите от I.C.E., които само се опитват да си вършат работата, ще приложа Закона срещу бунтовете" написа Тръмп в четвъртък, в публикация в своята социална мрежа "Трут соушъл". 

Засега няма коментар от Пентагона или Белия дом.

