Европейските лидери на извънредна среща заради Гренландия

Извънредна среща на евролидерите заради Гренландия ще се проведе на 22 януари в Брюксел, съобщиха дипломатически източници.

Междувременно "Файненшъл таймс" съобщи, че страни членки на ЕС обмислят да наложат на САЩ мита на стойност 93 милиарда евро или да ограничат достъпа на американски компании до пазара на блока в отговор на заплахите на Доналд Тръмп към съюзниците от НАТО, които се противопоставят на кампанията му за поемане на контрол над Гренландия.

Според изданието този ход отбелязва най-сериозната криза в трансатлантическите отношения от десетилетия, предаде БНР.

Ответните мерки се разработват, за да дадат на европейските лидери предимство при ключовите срещи с американския президент на Световния икономически форум в Давос тази седмица, съобщиха европейски служители. Целта е постигане на компромис, който би избегнал дълбок разрив в НАТО и който би представлявал екзистенциална заплаха за сигурността на Европа.

Списъкът с митата е изготвен миналата година, но е спрян до 6 февруари, за да се избегне пълномащабна търговска война. Неговото повторно активиране е обсъдено от постоянните представители на страните-членки.

Самият Тръмп, който поиска да поеме контрола над Гренландия от Дания, обеща, че до 1 февруари ще наложи 10% мита върху стоки от Великобритания, Норвегия, Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерландия и Финландия, които изпратиха войски на арктическия остров за военно учение.

"Има ясни инструменти за отговор, ако това продължи. Тръмп използва чисто мафиотски методи", заяви пред "Файненшъл таймс" европейски дипломат. "В същото време искаме публично да призовем за спокойствие и да му дадем възможност да се спусне по стълбата. Посланието е тояга и морков", добави той.