Кой ще замени аятолах Хаменей - умерен лидер или "ирански Путин"?

През по-голямата част от близо четирите десетилетия на власт аятолах Али Хаменей се въздържаше от определяне на наследник, страхувайки се от създаване на съперничещи си властови структури в режима си. Хаменей може би е бил предупреден и от опита на своя предшественик Рухолах Хомейни, чийто помазан заместник се обърна срещу него заради масовите екзекуции на политически затворници в месеците преди смъртта му през 1989 г.

Хаменей беше одобрен за върховен лидер едва след премахването на изискването да бъде велик аятолах, квалификация, която му липсваше. Вместо това Хомейни подкрепи неговия революционен плам.

Нежеланието на 86-годишния Хаменей да определи наследник, въпреки възрастта и влошеното му здраве, бързо се промени, след като Израел нападна Иран миналия юни. Докато ракетите падаха, той състави списък с трима наследници, който да предаде на Асамблеята на експертите, органът, натоварен с окончателния избор. Имената не бяха публично разкрити, но се смята, че са Голам-Хосеин Мохсени-Еджей, върховният съдия на Иран, Али Асгар Хиджази, началник на кабинета на Хаменей и Хасан Хомейни, умерен духовник и внук на Хомейни.

Поне един от тях, Хиджази, вече е мъртъв, според израелските военни, убит при същите удари, когато загина и Хаменей. Друг, Мохсени-Еджей, е избран от тричленния временен съвет за управление на Иран, докато не бъде избран нов върховен лидер. Той е ръководил десетки екзекуции и е известен с това, че веднъж ухапа журналист, който критикува държавната цензура.

Твърди се, че Али Лариджани, секретарят на Съвета за национална сигурност, всъщност ръководи страната, след като отдавна е засенчил официалния президент Масуд Пезешкиан. Всички тези мъже са високо в списъка на Израел, който иска главите им.

Всичко това оставя несигурност относно това кой ще се издигне до позицията на върховен лидер и кога - или дали Иран е принуден да поеме по различен път.

"Каквото и да се случи, Иран е страна на прага на преход на лидерство, чието бъдеще е под въпрос", каза Карим Саджадпур, старши сътрудник в Карнеги фондация за международен мир, преди смъртта на Хаменей. "Хаменей вероятно ще бъде последният влиятелен духовен лидер."

В момента ролята на върховен лидер има широки правомощия доживот, въпреки че 88-членното събрание има правомощието да го отстрани. Той е и главнокомандващ на въоръжените сили, както и ръководител на съдебната, законодателната и изпълнителната власт. Като Вали Факих, или най-висшият пазител на шиитския ислям, той трябва да е висш духовник и учен, което изключва дори доминираща фигура като Лариджани.

Най-влиятелният син на Хаменей, 56-годишният Моджтаба, е смятан от някои за наследник, въпреки че баща му се е противопоставил на идеята за династия, предвид свалянето на наследствената монархия от Ислямската революция.

Силата на последователите на Моджтаба остава неясна и той няма теологичния статус на баща си. Той обаче е също толкова твърдолинеен и пое контрола над милицията Басидж, идеологически мотивираната доброволческа сила, по време на антиправителствените репресии през 2009 г., които почти сложиха край на опозиционното движение в Иран.

Това, което малцина наблюдатели виждат като вероятно, е инсталирането на фигура от типа на Делси Родригес - венецуелският вицепрезидент, който се активизира след отвличането на Николас Мадуро и сключи сделка с президента Тръмп за достъп на САЩ до петрол в замяна на оставане на власт.

Огромната военна реакция на Иран на израелски и американски атаки, насочена дори към цивилни цели в съседните страни от Персийския залив, предполага малко място за компромис в близко бъдеще.

"Режимът няма да капитулира и няма да намерят Делси Родригес след това, това е сигурно", каза Дани Читринович, експерт по Иран, бивш експерт от израелското военно разузнаване, а сега в Атлантическия съвет, преди убийството на Хаменей. "Има хора, които са за преговори със Запада, знаете, но те не могат да направят нищо, ако върховният лидер бъде обезглавен от американците. Корпусът на гвардейците на ислямската революция ще поеме контрола и ще бъде много активен."

Корпусът на гвардейците на ислямската революция, преторианската гвардия на клерикалния режим, е дълбоко вкоренен в Иран, отдавна засенчвайки духовенството поради несигурността на Хаменей. Той има множество организационни слоеве и силни мотиви за самозащита, предвид идеологическите си корени, контрола над ефективно затворена икономика и окървавените си ръце.

Неговият главният командир, генерал-майор Мохамад Пакпур, който беше убит при първите удари в събота, беше заменен от неговия значително по-твърдолинейн заместник, Ахмад Вахиди. Вахиди е бивш командир на силите "Кудс", издирван от Интерпол за ролята му в бомбардирането на еврейски обществен център в Буенос Айрес през 1994 г. Той произхожда от фракция на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), която отдавна лобира за отмяна на така наречената фатва на Хаменей срещу ядрените оръжия.

По време на окончателното планиране на кампанията срещу Иран, ЦРУ публикува оценка, че убитият Хаменей може да бъде заменен от твърдолинейни фигури на IRGC. Това беше един от сценариите, изложени от Саджадпур в есе миналата година.

"След революцията Ислямската република постепенно се трансформира от клерикална държава в държава на сигурността, доминирана от гвардейците"1 пише Саджадпур. "Ако гвардейците наистина се окажат управници на Иран, много ще зависи от типа лидер, който ще се изяви. Командир, воден от недоволство, би могъл да се представи като ирански Путин, замествайки ислямизма с национализъм, докато продължава конфронтацията със Запада. По-прагматичен офицер би могъл да прилича на иранец Абдел Фатах ел-Сиси, запазвайки авторитарното управление, докато търси съюз със Запада, подобно на това, което направи президентът на Египет."

Той обаче предупреди, че ядреният въпрос ще остане централен. Стратезите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, посочи той, често сравняват съдбата на Саддам Хюсеин в Ирак и Муамар Кадафи в Либия - които нямаха ядрени оръжия и паднаха - с тази на режима в Северна Корея, който има ядрени оръжия и е оцелял.