Весела Райчинова: Сирени през 4-5 минути, времето за укриване е малко

Размяната на удари между Иран и Израел продължава, а над 1400 български туристи остават блокирани в горещия район на конфликта. Журналистът Весела Дойчинова каза в ефира на “България сутрин”, че вчера доста често са се чували сирени - през 4-5 минути.

“Момента, в който се изстрелва балистична ракета от Иран - тогава е проблем, защото имаме предупреждение между 8 и 12 минути, след което трябва да стигнем до защитено пространство и след това вече са сирените. Тази сутрин се включи и "Хизбула", добави Райчинова.

Тя добавя, че в момента учрежденията не работят. Отворени са местата, които са свързани с хранителни продукти и такива от първа необходимост.

"Болниците са в готовност още от няколко седмици, преди да стане ясно дали ще има такова координирано нападение над Иран от страна на САЩ и Израел. Те са в готовност и днес - поликлиники, лекари", обясни Райчинова пред Bulgaria ON AIR.

Атаките са навсякъде

"Обикновено се предвижда, че ще атакуват съответни военни бази. Винаги сме в очакване на нещо по-страшно, което може да се случи. Има страни от Персийския залив, които бяха атакувани и това означава разширяване на войната", подчерта журналистът.

Райчинова отбеляза, че българите имат връзка с посолството на Република България в Израел.

"Беше обявен сайт, в който всички, които са особено краткосрочно пребиваващи тук, биха могли да се регистрират за евентуална регистрация. Много българи са, част от тях са ми писали, към други аз се обърнах. Имаше един семинар по български народни танци, който организирахме. Гостува проф. Антон Андонов, трябваше днес да излети за България, но това не може да се случи", разказа още тя.

