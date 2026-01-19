Медведев: Глупаците в Европа не разбират думите на Тръмп

Дмитрий Медведев, зам.-председателят на Съвета за сигурност на Русия иронично попита дали Европа най-накрая е разбрала истинското значение на проповядваната от Доналд Тръмп стратегия MAGA.
“Да направим Америка отново велика (MAGA) = Да направим Дания отново малка (MDSA) = Да направим Европа отново бедна (MEPA). Най-накрая ли схванахте тази идея, глупаци?“, написа Медведев в социалната мрежа X.
Make America Great Again (MAGA) = Make Danmark Small Again (MDSA) = Make Europe Poor Again (MEPA). Has this idea finally sunk in, dimwits?— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 18, 2026
През уикенда американският президент съобщи, че ще наложи 10% мита на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Холандия и Финландия през февруари, които след това ще се увеличат до 25% и ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение за закупуването на Гренландия от Съединените щати.
Амбициите на Тръмп да придобие Гренландия не стихват, което доказва и изтеклото писмо на американският президент до премиера на Норвегия, в което казва, че вече не се интересува единствено от мир, а както е най-доброто за Съединените щати.