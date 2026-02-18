ДПС-НН определи служебния кабинет като "Йотова-Сорос-Петрохан"

Имаме служебен кабинет, който може да наречем „служебният кабинет на президента Йотова – Сорос – Петрохан“. Президентът прие състава му за по-малко от минута без никакъв коментар, заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова-Копарова, след като Андрей Гюров представи списъка с министри на държавния глава.

Михайлова заяви, че дава подобно определение заради факта, че след излезлите вчера материали от МВР, в състава на кабинета има хора, по думите ѝ, пряко свързани с аферата „Петрохан“

"Второ, видяхме, че кабинетът ще бъде тясно свързан с политическа сила", подчерта още тя.

Михайлова бе категорична, че цялата отговорност за служебния кабинет е на президента Йотова, която го одобри и на служебния премиер Андрей Гюров.

От тук нататък ДПС-Ново начало ще използва всички средства на парламентарната демокрация да контролира работата на служебния кабинет, заключи Искра Михайлова.