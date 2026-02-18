Костадин Ангелов: Този кабинет е лична отговорност на президента Йотова

Оценката ни е, че този кабинет е лична отговорност на президента Илияна Йотова. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента заместник-председателят на Народното събрание (НС) и заместник-председател на парламентарната група (ПГ) на ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов. Той коментира представения днес проектосъстав на служебния кабинет.

Ако президентът Йотова не одобрява този кабинет, вече имаме такъв прецедент в миналото, може да бъде върнат. Явно тя одобрява всеки един от министрите, смята Ангелов.

Тепърва ще видим как този кабинет ще се справи с основната задача за провеждането на честни избори, коментира Костадин Ангелов. Винаги сме очаквали изборите да са честни и винаги сме работели за това, добави той.

Никога не сме се вторачвали в състава на Министерския съвет, който се назначава от президента. Нямаме проблем с нито един от министрите, заяви Ангелов. За нас никога не е било от значение кой ще бъде министър на едно или друго министерство, за нас е важно в хода на предстоящата кампания да обясним на хората какво предлагаме, посочи той. По думите му приоритетът за ГЕРБ-СДС е отново да спечели доверието на избирателите.

Виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки. Ще видим те дали ще бъдат разбрани, отговори Ангелов на въпрос дали вижда обвързаности с политически формации на предложените служебни министри. На доуточняващо питане депутатът посочи, че според него идеята на предложения служебен кабинет е „определени политически новородени формации да бъдат фаворизирани и да спечелят изборите“.

По-рано днес кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров представи на президента Илияна Йотова състав на правителство. Президентът Илияна Йотова съобщи, че ще издаде укази за назначаване на служебно правителство и насрочване на избори на 19 април, припомня БТА.