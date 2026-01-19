Тръмп свали маската си: Не се чувствам длъжен да мисля само за мир

Доналд Тръмп засили исканията си за Гренландия в смразяващо послание до норвежкия премиер, в което предупреждава, че вече не се чувства задължен да мисли единствено за мир, след като не успя да спечели Нобеловата награда за мир, съобщава норвежката преса.

Писмото на президента на САЩ до премиера Йонас Гар Стьоре съдържа искане Дания да му предаде контрола над Гренландия от съображения за сигурност.

"Направих повече за НАТО от всеки друг човек от основаването му и сега НАТО трябва да направи нещо за Съединените щати“, казва Тръмп в писмо, изтекло в медиите тази сутрин.

Тръмп, който отговаряше на бележка от Стьоре относно неговите тарифни заплахи, предприе изключителната стъпка, като свърза желанието си да вземе Гренландия с това, че не му е присъдена Нобелова награда за мир.

Няма Нобел, няма мир

Норвежкото издание VG твърди, че е разговарял с премиера на страната, който е потвърдил, че писмото е автентично.

"Скъпи Йонас, като се има предвид, че вашата страна реши да не ми даде Нобелова награда за мир за това, че спрях 8 войни, вече не чувствам задължение да мисля единствено за мира, въпреки че той винаги ще бъде доминиращ. Сега мога да мисля за това кое е добро и правилно за Съединените американски щати“, е писмото, което се предполага, че е изпратил Тръмп до примиера на Норвегия.

По думите на Тръмп Дания притежава арктическата държава само защото "лодка е акостирала там преди стотици години“.

"Дания не може да защити тази земя от Русия или Китай и защо изобщо имат "право на собственост“, продължава с писмото си Тръмп.

"Няма писмени документи, само че лодка е акостирала там преди стотици години, но и ние сме имали лодки, акостирали там. Направих повече за НАТО от всеки друг човек от основаването му и сега НАТО трябва да направи нещо за Съединените щати. Светът не е сигурен, освен ако нямаме пълен и тотален контрол над Гренландия. Благодаря Ви! Президент DJT", завършва писмото.

Твърди се, че съобщението е написано от Тръмп и след това е препратено до множество европейски посланици във Вашингтон от служители на Съвета за национална сигурност.

Паниката, която писмото и неговият език предизвикаха тази сутрин, беше такава, че имаше опасения, че може да е фалшиво.

Но норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре потвърди, че е истинско. "Мога да потвърдя, че това е съобщение, което получих вчера следобед от президента Тръмп", казва норвежкият премиер пред VG.

Стьоре обяснвява, че писмото на Тръмп е в отговор на кратко съобщение, изпратено от премиера на Норвегия по-рано през деня. То е било подпосано и от името на президента на Финландия Александър Стуб.

"В нашето съобщение до Тръмп изразихме позицията си срещу увеличените му тарифи за Норвегия, Финландия и други избрани страни. Посочихме необходимостта от деескалация на разговора и поискахме телефонен разговор между Тръмп, Стуб и мен през деня", обяснява позицията си Стьоре.

Отговорът от Тръмп идва малко след като съобщението е изпратено.

Късно снощи британският премиер Киър Стармър се изправи срещу Доналд Тръмп заради изключителната му заплаха да анексира Гренландия.

В безпрецедентен укор на фона на предупрежденията, че НАТО "се насочва към катастрофа“, Стармър каза на президента на САЩ, че предложението му за налагане на тарифи на желаещите да защитават острова е погрешно.

Търговска базука

Конфронтацията дойде, след като западните лидери предупредиха Тръмп, че рискува "опасна низходяща спирала“ в отношенията, добавяйки, че новата им арктическа мисия "не представлява заплаха за никого“.

Задълбочаващата се криза заплашва бъдещето на НАТО, европейските лидери обмислят да използват за първи път своята така наречена "търговска базука“ в отговор – икономически инструмент, който би ударил САЩ с 81 милиарда паунда под формата на тарифи.

"Голямата базука“ е инструмент против принуда, приет през 2023 г. за борба с политическия изнудване. Похватът позволява на ЕС да ограничава участието на страни в публични търгове, да ограничава търговските лицензи и да затваря достъпа до единния пазар.

Президентът Тръмп отдавна се стреми да получи Гренландия, самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания, за да засили сигурността на САЩ, вярвайки, че е изложена на риск от нахлуване от страна на Китай.