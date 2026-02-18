Експерти: Служебната власт трябва да бъде гарант за честни избори

В очакване да чуем кои имена влизат в кабинета “Гюров” на преден план идва и най-важния въпрос - дали служебното правителство ще бъде гарант за провеждането на честни парламентарни избори.

Изпълнителният директор на "Галъп Интернешънъл Болкан" Петко Петков коментира в предаването “България сутрин”, че се надява в служебното правителство да влязат конкретни експерти, които да тушират напрежението.

По думите му, ако се заложи на ярки политически фигури, веднага ще има атаки от ответните страни и това няма да доведе до нещо различно от това, което вече сме виждали.

PR експертът Любомир Аламанов изрази надежда подборът на имената да бъде въз основа на качествата на хората и каква работа могат да свършат за краткото време.

"Два месеца в администрацията не са дълъг срок. Навлизането, вземането на мерки има свой жизнен цикъл, сроковете са къси. Надявам се това да са професионалисти, които да могат бързо да влязат и да свършат важната работа - изборите, честността, опазването на вота", коментира Аламанов.

Балансът е важен

Според него комуникационната среда е отровена и всяко използване на каквото и да е име, може да се тълкува в една или друга посока. Аламанов е на мнение, че всеки служебен кабинет трябва да бъде гаранция за честни избори. “Дали може да го направи и ще остави такова усещане - са отделни неща, силно вярвам, че ще могат да се дистанцират от политическите фигури", добави PR експертът.

По повод дали ще има висока избирателна активност, Петков коментира, че това зависи изцяло от поведението на политиците.

"В момента няма индикации за много по-висока избирателна активност. Напротив, като че ли политиците правят всичко възможно да останат на по-ниски нива на избирателна активност. Това, че се появява нов политически играч безспорно ще даде лек импулс на малък процент от колебаещите се. Не виждаме особена вълна. Избирателната активност може да се повиши, ако политиците покажат стойностни ниво и програми", обобщи изпълнителният директор на "Галъп Интернешънъл Болкан".

Пред Bulgaria ON AIR Аламанов също изрази мнение, че избирателната активност зависи много от кампаниите на партиите.

"Очакваме какво ще представят партиите, особено формацията на г-н Радев. Може да има интересни изненади, може да се обяви, че е за Украйна и против агресора Русия, например, или нещо друго. Тази загадъчност му помага, носи му плюсове. Интересни са данните, че 60% от хората, които ще гласуват за Радев, искат излизане от ЕС", посочи PR експертът.

За да има нова вълна и нов лидер, трябва да имаме сигурна заявка, която показва как бъдещата формация би управлявала, отбеляза Петков и добави, че в момента има три въпросителни.

“Първото е позиционирането на Радев. Второто е "Петрохан", ползва се за политическа употреба. Третото е това, което се случва с БСП - имат ново ръководство", добави още Петков.

Според Аламанов политическата кампания вече тече: "Вече е мръсна".

Гледайте видеото с целия разговор.