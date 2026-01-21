Ще оцелее ли НАТО след Тръмп?

Агресивната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Гренландия само задълбочава разрива в НАТО относно Русия, пише Responsible Statecraft.

Изданието отбелязва още, че дори ако спорът за Гренландия бъде разрешен без разпадане на алианса, бъдещето на НАТО изглежда в най-добрия случай мрачно. Изглежда малко вероятно военният блок да оцелее.

През уикенда президентът Доналд Тръмп заплаши да наложи нови наказателни тарифи на европейските съюзници, докато не се съгласят с плановете му за Гренландия, което е ескалация на продължаващите му опити да придобие големия арктически остров за Съединените щати.

Критиците шумно осъдиха хода като опустошителен за трансатлантическите отношения, повтаряйки по-ранното предупреждение на премиера на Дания Мете Фредериксен, че принудителното завземане на полуавтономната датска територия от страна на САЩ би означавало края на НАТО.

Целостта на 76-годишния алианс изглежда е на везните тук, но спорът за Гренландия е симптом, а не причина. Днес НАТО е изправен пред дълбоко и екзистенциално предизвикателство: фундаментално разделение между Съединените щати и европейските членове на алианса относно вида и степента на заплахата, представлявана от Русия. В крайна сметка именно този разрив – а не резултатът от настоящия териториален спор – ще бъде гибелта на алианса.

Същността на този трансатлантически разрив е проста. Докато голяма част от Европа е убедена, че бъдеща война с Русия е почти неизбежна, някои части от Вашингтон и ключови центрове на власт в администрацията на Тръмп все по-често не виждат Русия като конвенционална военна заплаха за Съединените щати и не вярват, че Москва таи империалистически намерения към останалата част от Европа.

Острата реторика на Тръмп сериозно изостри това разделение,

постави нов натиск върху НАТО и ускори отслабването на алианса. Трансатлантическите разногласия относно сериозността на „руската заплаха“ обаче се проявиха ясно по време на администрацията на Байдън, най-вече в контекста на трансатлантическите дебати за това как най-добре да се подкрепи Украйна.

Виждайки руското нахлуване в Украйна като екзистенциален проблем за сигурността, европейските лидери от 2022 г. нататък призоваваха за повече военна помощ от страна на САЩ, разширени разрешения за използване на ракети с по-голям обсег от страна на Украйна и дори пряко участие на САЩ под формата на зони, забранени за полети, или подкрепа за противовъздушна отбрана. Въпреки че заявяваше, че ще даде на Украйна „каквото е необходимо“, за да спечели, президентът Джо Байдън все пак предпочиташе по-предпазлив и постепенен подход, в съответствие с оценката на Вашингтон, че руската атака срещу Украйна, макар и сериозна, не представлява заплаха за основните интереси на САЩ или тези на Европа. Независимо от реториката му, ако Байдън и неговите съветници наистина възприемаха екзистенциална заплаха за Съединените щати, те щяха да изпратят сухопътни сили директно да се борят във войната.

Екипът на Байдън направи всичко възможно, за да потисне това вътрешносъюзно разминаване във възприятието за заплахата, стремейки се да представи единен фронт, дори когато големи части от бюрокрацията на националната сигурност на САЩ изместиха фокуса си от Русия към Китай.

Администрацията на Тръмп, от друга страна, направи раздорите в съюза заради Русия по-публични.

През февруари 2025 г., например, по-малко от месец след началото на втория си мандат, Тръмп проведе първия си от многото си телефонни разговори с руския президент Владимир Путин, където двамата мъже обсъдиха „голямата полза, която двете нации ще... имат от съвместната работа“. Посланието беше в ярък контраст с позицията на европейските лидери, които имаха малък, ако изобщо имаха, контакт с руския президент и се стремяха най-вече да го изолират и неговия режим.

При управлението на Тръмп трансатлантическият разрив продължи да бъде най-силно изразен по въпроса за Украйна. Вашингтон настояваше за бърз мир, който да налага малко отстъпки на Москва, вярвайки, че Русия представлява малка дългосрочна заплаха за Съединените щати или за Европа, независимо от изхода на продължаващата война. Европа, от друга страна, постоянно играеше ролята на спойлера, страхувайки се, че всичко по-малко от „стратегическо поражение“ на Русия само ще насърчи руската военна агресия, следващия път с Европа на мушката. Като оставим настрана въпроса коя гледна точка е правилна, разделението между двата лагера напрегна алианса и работи срещу мира.

Разделянето в рамките на алианса относно това как да се реагира на Русия е също толкова ясно изразено, когато става въпрос за хибридната кампания на Москва, включително инциденти с саботаж и нахлуване на дронове и самолети във въздушното пространство на НАТО. Европейските съюзници от НАТО реагираха с тревога на зачестилите руски провокации. Те няколко пъти са се позовавали на Член 4 от НАТО и са призовавали за по-силен отговор на това, което те виждат като „фаза 0“ в предстояща война между Русия и Европа.

Призивите към силите на САЩ и НАТО да „затворят небето“ над Украйна, да свалят руски изтребители, които навлизат във въздушното пространство на НАТО, и други подобни действия обаче бяха отхвърлени от администрацията на Тръмп като твърде крайни и ненужни.

Администрацията на Тръмп сигнализира липсата си на загриженост относно каквато и да е заплаха, представлявана от Русия за интересите на САЩ и Европа, и по други начини.

Тя реши да премахне ротационното военно присъствие на САЩ от Румъния, което отдавна се смяташе за ключово за разполагане на фронтовата линия за възпиране на руската агресия към Европа. Тя също така започна да намалява военната помощ за държавите по границата на НАТО и да ограничава участието си във военните учения на НАТО. Оттеглянето на САЩ от НАТО заради различното им отношение към Русия по този начин вече е започнало.

Реторично, предстоящото отделяне на САЩ от НАТО изглежда още по-очевидно. Гледната точка на Тръмп за ангажимента по член 5 е очевидно по-тясна и по-условна от тази на неговите предшественици. По време на кампанията си Тръмп известно предположи, че може да изпрати американски сили само за защита на съюзници, които адекватно финансират собствената си национална отбрана.

Съвсем наскоро, когато го попитаха дали би подкрепил съюзниците от НАТО, които са действали срещу руски самолети, навлезли в тяхното въздушно пространство, Тръмп отговори откровено: „зависи от обстоятелствата“. Въпреки че е разрив с предишните президенти, неговото нежелание да води продължителни войни (което се вижда в този отговор) е причината много американци да го подкрепят на първо място.

Ако все още имаше съмнения, че различните нагласи към Русия тласкат НАТО към ръба, Националната стратегия за сигурност на Тръмп, публикувана в началото на декември 2025 г., би трябвало да ги успокои. Като начало, документът не идентифицира Русия като основна заплаха за Съединените щати или за Европа и отхвърли рамката на конкуренцията между великите сили, която е била използвана в миналото, за да ръководи политиката на САЩ спрямо Русия.

По-важното е, че документът споменава НАТО така, сякаш Съединените щати вече не са член, използвайки Европейски съюз, Европа и НАТО почти взаимозаменяемо понякога. Разбира се, на практика това е далеч от реалността, тъй като Съединените щати запазват институционален контрол над НАТО с американски генерал като SACEUR. Но стратегията направи траекторията във външната политика на САЩ очевидна и тази посока изглежда рязко се отклонява от НАТО.

От тази гледна точка, ако принудителните усилия на Тръмп да придобие Гренландия наистина нанесат на НАТО нокаутиращ удар, това би било само най-близкият спусък и доказателство за нарастващата пропаст между Америка и нейните дългогодишни съюзници, а не коренната причина за имплозията на НАТО.

Нещо повече, дори ако спорът за Гренландия бъде разрешен без разрушаване на алианса, бъдещето на НАТО изглежда в най-добрия случай мътно.