Макрон: Западът ще си има работа с агресивна Русия и след края на войната

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че западните страни ще си имат работа с една агресивна Русия и след края на войната в Украйна, предаде Ройтерс. Френският лидер каза това на тазгодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността.

Според Макрон решението на конфликта в Украйна не е да бъдат изпълнявани руските искания, а да бъде засилен натискът върху Русия.

"Трябва да покажем сила и устойчивост по отношение на Украйна. Това е времето за смелост. Това е времето за силна Европа", каза президентът.

Когато бъде постигнато мирно споразумение за Украйна, Европа ще трябва да определи правилата си за съвместно съществуване с Русия, изтъкна Макрон, цитиран от Франс прес.