Офисът на първата дама Мелания Тръмп заяви, че тя е изиграла роля в завръщането на неопределен брой украински и руски деца, отделени от семействата им по време на четиригодишния конфликт.

Тръмп "успешно обедини руските и украинските деца със семействата им днес“, се казва съобщението от офисът ѝ.

"За трети път първата дама на САЩ помогна за улесняване на завръщането на децата при семействата им, след като бяха разделени заради регионалния конфликт", се казва още в съобщението, цитирано от The New York Post.

В изявлението не се посочва колко деца от всяка националност са засегнати.

Украинското правителство твърди, че от инвазията на Москва през февруари 2022 г. насам от домове, сиропиталища и интернати са били отведени в Русия до 20 000 деца, от които 1984 са били върнати.

Кремъл твърди, че децата са били отвлечени по хуманитарни причини по време на боевете в Източна Украйна, въпреки че Киев твърди, че са били отвлечени, за да бъдат отгледани като руснаци.

"Оценявам, че Русия и Украйна са отдадени на връщането на децата, които са били разселени поради обстоятелствата около този конфликт“, каза Мелания.

"Въпреки че всички страни си сътрудничат и комуникацията ни остава стабилна, призовавам Русия и Украйна да засилят усилията си, за да осигурят безопасното завръщане на всяко дете при неговите семейства и настойници", споделя г-жа Тръмп.

Първата дама, която в момента промотира едноименен документален филм, обяви през октомври, че е създала "отворен канал“ с руския президент Владимир Путин, за да обсъди събирането на децата, което доведе до завръщането на осем деца и планове за още пет.

През декември офисът ѝ заяви, че е помогнала със седем допълнителни случая.

Необичайната дипломатическа роля на Мелания Тръмп започна, когато президентът Тръмп връчи на Путин писмо, което тя написа за децата, когато двамата лидери се срещнаха в Аляска през август.

Два месеца по-късно тя извика журналисти от Белия дом за изненадващо съобщение, че "с президента Путин имахме отворен канал за комуникация относно благосъстоянието на тези деца“.

Темата е ключова част от пасивните мирни преговори, заедно с искането на Путин за териториални отстъпки и искането на украинския президент Володимир Зеленски за военни ангажименти на Запада за отбраната на Украйна.