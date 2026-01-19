Европа се готви за нова търговска битка с Тръмп: Какви са възможностите ѝ?

Европейските лидери, надпреварващи се да отговорят на заплахата от американски тарифи за противопоставяне на плана на президента Тръмп да поеме контрола над Гренландия, разполагат с арсенал от опции, включително търговски ответни мерки, намаляване на отбранителните връзки и „базука“ за защита срещу икономически натиск.

Поотделно, нациите, които Тръмп е заплашил с икономически мерки, могат да направят малко по отношение на неговите 10% мита, но като цяло те биха могли да повишат разходите за използване на митата, за да извлекат отстъпки от Гренландия, полуавтономна датска територия, пише WSJ.

Европейският съюз (ЕС) вече има списък с американски стоки на стойност над 100 милиарда долара, върху които може да наложи ответни мита. Блокът има и правомощието да задържи ключови части от търговското си споразумение със САЩ, което Тръмп нарече „гигантска сделка“.

В кризисни разговори в неделя посланиците на ЕС обсъдиха и използването на никога преди неразгърнат инструмент – често наричан базука – който им позволява да се борят, когато са под икономически натиск от друга държава.

Посланиците не стигнаха до решение кой път да поемат. Дипломати, пожелали анонимност, заявиха, че все още има време за разговори със САЩ и вътрешни дискусии, преди блокът да реши как да реагира.

Европейските лидери ще се срещнат, за да обсъдят въпроса по-късно тази седмица, след началото на Световния икономически форум, на който се очаква Тръмп да присъства в Давос.

Когато Тръмп обяви митата си за „Деня на освобождението“ миналата година, европейските лидери, много от които съюзници в НАТО, се поколебаха да отвърнат на удара, надявайки се да го задържат ангажиран във военния съюз и особено в отбраната на Украйна. Но решението на президента да обвърже търговията толкова открито със сигурността ги кара да преосмислят решението си.

„Този ​​път има усещане, че ЕС трябва да реагира – че цената, която плащат за подкрепата на САЩ в контекста на НАТО и Украйна, става твърде висока“, каза Муджтаба Рахман, управляващ директор за Европа в Eurasia Group, консултантска фирма за управление на риска.

Въпреки това е малко вероятно ЕС да предприеме някакви големи стъпки, преди новите мита да влязат в сила, добави той, което според Тръмп ще стане на 1 февруари.

Ето някои от вариантите на блока:

Да се ​​отложи намаляването на митата до нула за много американски стоки

ЕС, единен икономически блок от 450 милиона потребители, е най-големият регионален търговски партньор на Америка.

Миналото лято блокът се съгласи на неравномерна търговска сделка със САЩ, която включваше 15% мито за повечето стоки от ЕС, внасяни в САЩ, и план за премахване на съществуващите мита за много американски продукти, влизащи в границите на ЕС.

Европейският парламент (ЕП) все още трябва да одобри това намаление. Заплахата на Тръмп за мита в събота накара някои от най-влиятелните политически групи в Парламента да призоват за спиране на процеса на ратифициране.

Налагане на нови, ответни тарифи върху някои американски продукти

ЕС изготви списък с американски продукти на стойност над 100 милиарда долара, върху които може да наложи ответни мита в отговор на тарифните действия на Тръмп миналата година. Списъкът включваше дъвки, мотоциклети и фъстъчено масло, но беше отложен, след като блокът сключи търговска сделка със САЩ, която намали наполовина заплашените от Тръмп мита.

Сега, когато някои членове са изправени пред нови 10% мита, които ще се повишат до 25% през юни, блокът може да се върне към този списък.

Отмъстителните мерки биха рискували да разгневят администрацията на Тръмп и да предизвикат ескалация на ответните действия. Но икономическите действия заради Гренландия, според анализатори, може да са достатъчни, за да подтикнат блока да се бори със собствени тарифи.

Инструментът за борба с принудата в търговията на ЕС „базука“ по принцип би дал на блока значителна свобода на действие за прилагане на контрол върху износа, налагане на тарифи върху услуги, ограничаване на правата върху интелектуална собственост и ограничаване на способността на американските компании да участват в търгове за обществени поръчки в Европа, наред с други мерки.

Той произтича от регламент на ЕС, който влезе в сила преди повече от две години, но никога не е бил използван за налагане на търговски мерки. Съгласно закона ЕС може официално да счита действията на друга държава за икономическа принуда – стъпка, която би отворила вратата за широк арсенал от икономически отговори, ако предполагаемата принуда не спре.

„Ако има едно обстоятелство, което би оправдало абсолютно задействането на инструмента за борба с принудата, това е то“, каза Игнасио Гарсия Берсеро, бивш търговски служител на ЕС, визирайки заплахата на Тръмп за мита за Гренландия.

За да бъде използван инструментът срещу САЩ, Европейската комисия, изпълнителният орган на ЕС, ще се нуждае от одобрение от малко над половината от всички държави членки, които също така трябва да са дом на поне 65% от общото население на блока. Но за да бъде ходът политически приемлив, ще е необходима дори по-голяма подкрепа от това, заяви дипломат от ЕС в неделя.

Засилване на отбраната, затваряне на американските бази

Някои лидери на ЕС, много от които членове на Организацията на Северноатлантическия договор, се притесняват, че ако блокът позволи на Тръмп да поеме контрол над Гренландия, други европейски територии може да са следващите. Това също така рискува неприкосновеността на военния съюз и има последици за Украйна в лицето на руската инвазия.

Европа би могла да разшири военното си присъствие в Гренландия, да ускори плановете си да харчи повече за отбрана или да премести някои покупки на военно оборудване далеч от САЩ. Но много критични оръжия и военни системи се произвеждат само в Америка и Европа се бори да укрепи собствената си военно-индустриална база.

Краен вариант за Европа би бил да ограничи или прекрати използването от САЩ на военни бази в цяла Европа, като например огромната военновъздушна база Рамщайн в Германия, в която работят над 12 000 американски военнослужещи и цивилни. Този отговор би ескалирал драстично напрежението и би могъл да накара Тръмп да изтегли американските сили от континента – нещо, което нито една от страните не казва, че иска в момента.

Засилване на сътрудничеството с останалата част от света

Митата на Тръмп вече съживиха интереса на блока към търговски сделки с други страни, тъй като той се стреми да намали зависимостта от САЩ. ЕС подписа търговски пакт с четири южноамерикански страни в събота – същия ден, в който Тръмп заплаши с нови тарифи за Гренландия – и блокът се надява да обяви търговско споразумение с Индия още този месец. Такава сделка е възможна и с Австралия.

Последната заплаха на Тръмп би могла също да накара ЕС да преосмисли това, което нарича стратегия за намаляване на риска с Китай, съгласно която блокът е заел по-твърда позиция по отношение на вноса на субсидирани китайски продукти и ограниченията на Китай върху европейския бизнес.