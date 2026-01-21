Мъск отсече: 100% гласуване на хартия, компютърът се хаква лесно

Милиардерът Илон Мъск се обяви за 100% гласуване на хартия в САЩ, където в различните щати се гласува освен с класически бюлетини, с няколко вида машини, предварително и по пощата.

Собственикът на Tesla и SpaceX сподели това в своята социална мрежа Х.

„Казвам това като технолог, който който харесва технологиите. Харесвам компютрите, но изобщо не трябва да имаме компютри за гласуване. Прекалено лесно е да се хакне компютър. Аз знам как да хакна компютър. Правителственият софтуер е най-лесното нещо за хакване, не е най-добрият софтуер. Така че според мен трябва да имаме само хартиени бюлетини.

Трябва да се гласува само лично и с личен документ

казва Мъск, който е близък съюзник на президента Доналд Тръмп и в началото на втория му мандат зае временен министерски пост.

Мъск застъпва тезата още от 2024 г. „Електронните машини за гласуване и всичко, изпратено по пощата, е твърде рисковано. Трябва да наложим гласуване само с хартиени бюлетини – и лично“, написа той преди година и половина в Х.

Тръмп вече обяви намерения за ограничаване или премахване на гласуването по пощата и използването на определени видове машини преди междинните избори тази година също застъпвайки се за ръчно броене на хартиени бюлетини.

Изказванията на Мъск идват на фона на продължаващи

спорове около честността на изборите в САЩ

след президентските избори през 2020 г. Темата за изборната сигурност остава силно политизирана, като републиканците по-често настояват за по-строги правила, включително идентификация на избирателите и ограничаване на дистанционното гласуване, а демократите предупреждават, че подобни мерки могат да ограничат избирателните права.

В този контекст позицията на Мъск беше приветствана от част от консервативните среди, които отдавна настояват за връщане към хартиените бюлетини, но предизвика критики от други коментатори, които отбелязаха, че в редица щати електронното гласуване вече е комбинирано с хартиен запис, именно за да се гарантира възможност за одит.

Поддръжниците на електронното гласуване посочват

че модерните системи ускоряват преброяването, намаляват човешките грешки и улесняват достъпа на хора с увреждания. Според тях проблемът не е в технологията сама по себе си, а в стандартите за контрол, сертификация и прозрачност.

Критиците на Мъск напомнят също, че той няма експертен опит в изборното администриране, а изказванията му, предвид огромната му публична платформа, могат да засилят недоверието в демократичните институции.