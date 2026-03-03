Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Венера ще навлезе в знака ви. Време е да „хванете бика за рогата“. Проявете инициатива, независимо дали вече сте във връзка или не. Споделящите любовта си е добре да обсъдят общите дългосрочни планове с половинката си, да споделят очакванията и съмненията. Нямащите приятел/ка ще срещнат човек, почти напълно споделящ възгледите им.

Телец

Обсъждайте затрудненията с любимия човек. Реакцията му/й ще ви покаже до колко можете да разчитате на него/нея. Ще се стабилизира доверието помежду ви. При необвързаните старо приятелство може да придобие романтичен нюанс.

Близнаци

Контактите ще са интензивни и интригуващи. Талантът ви да намирате общ език с различни събеседници ще е в основата на незабравими преживявания. Предстоят интересни запознанства както за обвързаните, така и за „свободните“ представители на вашия знак. От значение за първите е да не предизвикват с поведението си пристъпи на ревност у любимия човек.

