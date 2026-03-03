Опъват 110-метров български трибагреник в Панагюрище

Със 110-метров български трибагреник за трета поредна година Панагюрище ще отбележи националния празник на България, съобщиха от общинската администрация.

Официалните чествания ще започнат в 10:30 часа на 3 март на площад „20-ти април“ с ритуал по издигане на националното знаме. След това ще бъде отслужен благодарствен молебен в църква „Свето Въведение Богородично“. Програмата е част от културния календар на Общината за месец март.

От 11:30 часа пред паметника на генерал Дандевил представители на Исторически музей – Панагюрище ще произнесат слово, а членове на Регионален клуб „Традиция“ ще произведат тържествени залпове.

След това празничното шествие ще се отправи към Мемориален комплекс „Априлци“, където трибагреникът ще бъде положен на Маньово бърдо.

Програмата ще завърши с концерт с участието на Фолклорен ансамбъл „Пирин“ – Благоевград.