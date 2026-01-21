Румънският Генерален щаб: Населението трябва да е готово за война

"Румънското население трябва да бъде готово да подкрепи военни усилия", заяви началникът на Генералния щаб на отбраната на страната генерал Георгица Влад. Той даде съвместна пресконференция в Сибиу с Върховния главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич. Събитието бе предавано на живо в интернет, предаде БТА.

„От тази година имаме промяна в закона за подготовка на населението за война. Освен това възнамеряваме да привлечем млади хора в Министерството на националната отбрана, на доброволни начала, за да бъдат подготвени. Ще продължим тези програми, в зависимост от бюджетните средства. Тази година обучаваме около 1000 войници. През следващите години ще имаме две или три серии обучения годишно.

Капацитетът за обучение е между 2000 и 10 000 войници годишно“, информира генералът. Той допълни, че обучения ще има и в сътрудничество с Главния инспекторат за извънредни ситуации.

По думите на Георгица Влад населението трябва да бъде подготвено за различни кризи като пожари, земетресения, войни.

Началникът на Генералния щаб на отбраната на Румъния засегна и темата за изключителната икономическа зона на страната в Черно море. Той отново обясни, че тя не е защитена от член 5 на Северноатлантическия договор за колективната отбрана.

„Платформите в експлоатация на „Нептун Дийп“, всички платформи са национална територия. Критичната инфраструктура означава и подводни кабели. Задължение на румънската държава е да защитава своята инфраструктура. Трябва да инвестираме в румънските военноморски сили. Защитата на критичната инфраструктура е мисия на Министерството на вътрешните работи. Министерството на националната отбрана ще предостави необходимата подкрепа“, отбеляза Георгица Влад.