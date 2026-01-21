Уша е бременна, Джей Ди Ванс ще става баща за четвърти път

Уша Ванс, съпругата на вицепрезидента Джей Ди Ванс, обяви, че е бременна с четвъртото си дете. В публикация в X втората дама написа, че с нетърпение очаква да посрещне момченце в края на юли.

"Уша и бебето са добре", се казва в изявление, публикувано в профила ѝ в социалните мрежи.

Джей Ди Ванс и 40-годишната му съпруга имат три малки деца: Юън, Вивек и Мирабел.

Уша е родена и израснала в работническите предградия на Сан Диего, Калифорния, в семейство на баща машинен инженер и майка молекулярен биолог, които са се преместили в САЩ от Андхра Прадеш, Индия. Тя се запознава с Джей Ди Ванс като студентка по право в "Йейл" през 2010 г., когато двамата се присъединяват към дискусионна група на тема "социалният упадък в бяла Америка".

Преди да стане втора дама, Уша Ванс има юридическа кариера, включително работа като корпоративен адвокат по съдебни спорове във фирмата Munger, Tolles & Olson в Сан Франциско. Тя е работила и за консервативни съдии - за главния съдия Джон Робъртс във Върховния съд и за съдията от апелативен съд Брет Кавано, преди Доналд Тръмп да го назначи във Върховния съд.

Уша Ванс е първата, която има бебе, докато е втора дама, макар че пък първи дами са имали деца, докато съпрузите им са били на президентския пост, пише ВВС. Първата дама Франсис Кливланд, съпруга на президента Гроувър Кливланд, ражда дъщеря си Естер в Белия дом през 1893 г., а след това и второ дете - Марион, която е родена извън Белия дом.

Джей Ди Ванс е сред най-гласовитите членове на администрацията на Тръмп в призивите за по-висока раждаемост в САЩ.

"Нека го кажа съвсем просто: искам повече бебета в Съединените американски щати", заяви той през 2025 година.

Явно е, че и самият той работи по въпроаса.